Haberler
Keşfet
ELANUR PAT KİMDİR? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur’un boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor, rapçi mi? ‘Elanur Bela’ şarkısıyla ünlü olan Survivor yarışmacısı Elanur Pat’ın hayatı… - SON DAKİKA HABERİ
Giriş Tarihi: 15.01.2023 15:05
Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
15:05
ELANUR PAT KİMDİR? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur’un boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor, rapçi mi? ‘Elanur Bela’ şarkısıyla ünlü olan Survivor yarışmacısı Elanur Pat’ın hayatı… - SON DAKİKA HABERİ
Survivor 2023 bu akşam yeni sezon ilk bölümüyle yayınlanacak. Survivor'da bu yıl fenomenler takımında yarışacak olan Elanur Pat ise şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda. Survivor Elanur'un hayatı, boyu, yaşı gibi pek çok konu televizyonun başındaki kişiler tarafından araştırılıyor. Elanur twitch yayınlarıyla ünlü olmuş daha sonra rap müzik kariyerine adım atmıştı. Peki, Elanur Pat kimdir, boyu kaç, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor yarışmacısı Elanur Pat'ın hayatı…