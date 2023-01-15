Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç soruları izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla kısa sürede büyük bir üne kavuşan Elanur Pat daha sonra ise rap müzik kariyerine imza atmıştı. Yaptığı müziklerle de ilgileri üzerine çeken Elanur Pat, yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında Exatlon'da yarışmıştı. Peki, Elanur Pat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Elanur ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Elanur'un hayatı

SURVİVOR ELANUR BOYU KAÇ, KAÇ YAŞINDA VE KİMDİR?

30 Aralık 2000 tarihinde doğmuş olan Elanur Pat şu an 19 yaşında ve aslen Orduludur.

İşte Elanur Pat'ın hayatı