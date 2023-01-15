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Haberler Keşfet ELANUR PAT KİMDİR? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur’un boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor, rapçi mi? ‘Elanur Bela’ şarkısıyla ünlü olan Survivor yarışmacısı Elanur Pat’ın hayatı… - SON DAKİKA HABERİ
Giriş Tarihi: 15.01.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 15:05

ELANUR PAT KİMDİR? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur’un boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor, rapçi mi? ‘Elanur Bela’ şarkısıyla ünlü olan Survivor yarışmacısı Elanur Pat’ın hayatı… - SON DAKİKA HABERİ

Survivor 2023 bu akşam yeni sezon ilk bölümüyle yayınlanacak. Survivor'da bu yıl fenomenler takımında yarışacak olan Elanur Pat ise şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda. Survivor Elanur'un hayatı, boyu, yaşı gibi pek çok konu televizyonun başındaki kişiler tarafından araştırılıyor. Elanur twitch yayınlarıyla ünlü olmuş daha sonra rap müzik kariyerine adım atmıştı. Peki, Elanur Pat kimdir, boyu kaç, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor yarışmacısı Elanur Pat'ın hayatı…

ELANUR PAT KİMDİR? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur’un boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor, rapçi mi?

Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç soruları izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla kısa sürede büyük bir üne kavuşan Elanur Pat daha sonra ise rap müzik kariyerine imza atmıştı. Yaptığı müziklerle de ilgileri üzerine çeken Elanur Pat, yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında Exatlon'da yarışmıştı. Peki, Elanur Pat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Elanur ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Elanur'un hayatı

SURVİVOR ELANUR BOYU KAÇ, KAÇ YAŞINDA VE KİMDİR?

30 Aralık 2000 tarihinde doğmuş olan Elanur Pat şu an 19 yaşında ve aslen Orduludur.

İşte Elanur Pat'ın hayatı

ELANUR PAT KİMDİR? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur’un boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor, rapçi mi?

SURVİVOR YARIŞMACISI ELANUR PAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Aralık 2000 tarihinde doğmuş olan Elanur Pat şu an 19 yaşında ve aslen Orduludur. Oğlak burcu olan Elanur Pat, ela gözlü ve Açık kahverengi saçları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

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ELANUR PAT KİMDİR? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur’un boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor, rapçi mi?

Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisidir. Twitch yayınlarıyla adından söz ettiren Elanur Pat, son olarak "Bela" adlı şarkısıyla müzik dünyasına girmişti.

ELANUR PAT KİMDİR? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur’un boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor, rapçi mi?

Güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Elanur Pat, 19 Kasım 2018 tarihinde yayıncılık yapmaya başlamıştır.

Elanur Pat, arkadaşlarıyla sürekli internette oyun oynayan birisi olduğunu ve arkadaşlarının desteği ve yönlendirmesi ile yayıncılık yapmaya başladığını belirtmiştir.

ELANUR PAT KİMDİR? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur’un boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor, rapçi mi?

Elanur son dönemde ise yaptığı rap şarkıları ile gündemdeki yerini koruyor. Ünlü ismin pek çok şarkısı milyonları geçmiş durumda.

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