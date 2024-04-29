Etkisine inanamayacaksınız! Aç karnına 1 diş sarımsak yerseniz…

HER GÜN SARIMSAK YERSEK NE OLUR
Her gün sarımsak yutmak, içerdiği antioksidan, mineral ve vitaminler sayesinde vücuda direnç kazandırır.
Mide, prostat, göğüs gibi pek çok kansere karşı koruma sağlar.
Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir ve metabolizmayı düzenler.
Tümör oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
Antimikrobiyal özelliği sayesinde bakteri, virüs ve parazitlere karşı etki gösterir.
Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini korur.
Kan şekerini düzenlediği için tansiyon düşürmeye yarar sağlar.
Enerji kaynağı olarak bilindiğinden halsizlik veya yorgunluk sıkıntılarına iyi gelir.
Hazımsızlık ve kabızlık problemlerine iyi gelir.
Akciğer bronşlarını açar ve rahat nefes alınmasını sağlar.
Saç ve tırnakların güçlenmesine yardımcı olur.
Demir, fosfor ve B vitamini eksikliklerine takviye sağlar.
Düzenli tüketildiğinde cilt tonunda eşitlenme ve gözaltı morluklarında düzelme görülür.
Cildi ölü deriden arındırarak nefes almasını sağlar.
Antibakteriyel özelliği ile akne, sivilce ve siyah noktalardan kurtulmaya yardımcı olur.