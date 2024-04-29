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Haberler Keşfet Etkisine inanamayacaksınız! Aç karnına 1 diş sarımsak yerseniz…
Giriş Tarihi: 29.04.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 17:20

Etkisine inanamayacaksınız! Aç karnına 1 diş sarımsak yerseniz…

Mutfakta en sık kullanılan besinlerin başında yer alan sarımsak, doğal antibiyotik olarak biliniyor. Alternatif tıbbın vazgeçilmez besinlerinden biri olan sarımsağın insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Kalp hastalıklarından pek çok farklı kanser türüne karşı koruyuculuk sağlıyor. Saırmsak farklı şekillerde tüketilebilse de çiğ olarak tüketilmesi sağlığa daha çok fayda sağlıyor. İşte aç karnına 1 diş sarımsak yemenin faydaları

Etkisine inanamayacaksınız! Aç karnına 1 diş sarımsak yerseniz…

Doğal ortamda yetişmeyen ve soğangiller familyasının bir üyesi olan sarımsak, yemeklerin ve sosların vazgeçilmez malzemelerindendir. Türk mutfağında birçok yemekte kullanıldığından hemen hemen her evin mutfağında kendine yer bulur. Yemekleri lezzetlendirmesinin yanı sıra sağlık açısından faydaları da sayılamayacak kadar çoktur. Bu nedenle geçmişten günümüze birçok farklı medeniyet tarafından tedavi edici amaçla kullanılmıştır.

Etkisine inanamayacaksınız! Aç karnına 1 diş sarımsak yerseniz…

Antioksidan oranı oldukça yüksek olan sarımsak, eski Mısır'dan bu yana pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kanserden bağışıklık sistemine, tansiyondan kolesterole, halsizlikten baş ağrısına kadar birçok hastalığa iyi gelir.

Selenyum ve germenyum oranı yüksek, saklama ömrü uzun ve kalorisi yok denecek kadar az olan sarımsağın tedavisi bulunmayan alzaymıra da iyi geldiği iddia edilir.

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Etkisine inanamayacaksınız! Aç karnına 1 diş sarımsak yerseniz…

Yoğun ve ağır kokusu ile tüketiminde çekince yaratsa da her sabah aç karnına bir diş sarımsak yutmanın vücudunuza sağladığı faydalarını öğrenince vazgeçemeyeceksiniz.

Peki, bitkisel tedavide pek çok hastalığın şifası olarak görülen sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsak ne işe yarar, nelere iyi gelir? İşte aç karnına sarımsak yemenin faydalarını sizler için derledik.

Etkisine inanamayacaksınız! Aç karnına 1 diş sarımsak yerseniz…

AÇ KARNINA ÇİĞ SARIMSAK YUTMANIN FAYDALARI

Antienflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde sağlığa birçok faydası bulunan sarımsağın farklı tüketim çeşitleri vardır. Sağlık açısından en çok önerilen tüketim şekli ise çiğ tüketilmesidir.

Sarımsağı çiğ olarak tüketmek, içinde bulunan antibiyotik özelliğinin daha yüksek bir şekilde etki etmesini sağlar.

Vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri sağlar ve böylece vücuttaki direnci de artırmış olur. Aynı zamanda gribal enfeksiyonlarda da iyileştirici özelliğe sahiptir.

Etkisine inanamayacaksınız! Aç karnına 1 diş sarımsak yerseniz…

HER GÜN SARIMSAK YERSEK NE OLUR

Her gün sarımsak yutmak, içerdiği antioksidan, mineral ve vitaminler sayesinde vücuda direnç kazandırır.

Mide, prostat, göğüs gibi pek çok kansere karşı koruma sağlar.

Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir ve metabolizmayı düzenler.

Tümör oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Antimikrobiyal özelliği sayesinde bakteri, virüs ve parazitlere karşı etki gösterir.

Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini korur.

Kan şekerini düzenlediği için tansiyon düşürmeye yarar sağlar.

Enerji kaynağı olarak bilindiğinden halsizlik veya yorgunluk sıkıntılarına iyi gelir.

Hazımsızlık ve kabızlık problemlerine iyi gelir.

Akciğer bronşlarını açar ve rahat nefes alınmasını sağlar.

Saç ve tırnakların güçlenmesine yardımcı olur.

Demir, fosfor ve B vitamini eksikliklerine takviye sağlar.

Düzenli tüketildiğinde cilt tonunda eşitlenme ve gözaltı morluklarında düzelme görülür.

Cildi ölü deriden arındırarak nefes almasını sağlar.

Antibakteriyel özelliği ile akne, sivilce ve siyah noktalardan kurtulmaya yardımcı olur.

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