Etkisine inanamayacaksınız! Aç karnına 1 diş sarımsak yerseniz…

Antioksidan oranı oldukça yüksek olan sarımsak, eski Mısır'dan bu yana pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kanserden bağışıklık sistemine, tansiyondan kolesterole, halsizlikten baş ağrısına kadar birçok hastalığa iyi gelir.

Selenyum ve germenyum oranı yüksek, saklama ömrü uzun ve kalorisi yok denecek kadar az olan sarımsağın tedavisi bulunmayan alzaymıra da iyi geldiği iddia edilir.