Haberler Keşfet Fırat Çelik kimdir? Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:14

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan diziye Mine Tugay'ın ardından sürpriz bir isim dahil oluyor. Bölümden önce konuşulmaya başlayan Yalı Çapkını Efe kimdir, kim oynuyor soruları yanıt buldu. Karaktere oyuncu Fırat Çelik hayat verecek. Diziyle birlikte Fırat Çelik kimdir sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte, Yalı Çapkını Efe Fırat Çelik hayatı ve kariyeri.