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Haberler Keşfet Fırat Çelik kimdir? Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:14

Fırat Çelik kimdir? Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan diziye Mine Tugay'ın ardından sürpriz bir isim dahil oluyor. Bölümden önce konuşulmaya başlayan Yalı Çapkını Efe kimdir, kim oynuyor soruları yanıt buldu. Karaktere oyuncu Fırat Çelik hayat verecek. Diziyle birlikte Fırat Çelik kimdir sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte, Yalı Çapkını Efe Fırat Çelik hayatı ve kariyeri.

Fırat Çelik kimdir? Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

Fırat Çelik kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak Mine Tugay'ın katıldığı diziye yakışıklı bir oyuncu dahil oldu. Fırat Çelik, her bölümü iple çekilen diziye Efe karakteri ile katıldı. Efe karakteri, bu akşam ekranlara gelecek Yalı Çapkını yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hakkında merak edilenler…

Fırat Çelik kimdir? Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

EFE ROLÜYLE KADRODA

Dizide Efe, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) kolejden tanıdığı Defne'nin arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yurt dışından gelen Defne'nin arkadaşı 'Efe' karakterinin Yalı Çapkını dizisinde 5 bölüm kalması bekleniyor.

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Fırat Çelik kimdir? Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

25 Mart 1981 tarihinde Almanya'nın Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Stuttgart bölgesinde yer alan Ostfildern şehrinde dünyaya gelen Fırat Çelik, iki yaşındayken ailesiyle beraber Türkiye'ye döndü. Dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı.

İki ablası bir kız kardeşi olan Fırat Çelik ailenin tek erkek çocuğudur.

Fırat Çelik kimdir? Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşmeye karar verdiler. Doksanlı yıllarda göç ettikleri Fransa'da eğitim gören Fırat Çelik, Paris'in banliyösü Champigny-sur-Marne'da Louise Michel Ortaokulu'ndan sonra Langevin Wallon Lisesi'nde ekonomi ve idari bilimler okudu.

Fırat Çelik kimdir? Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı veren Fırat Çelik, Paris'e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı.

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