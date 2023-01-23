TÜRKİYE SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak, hangi ay ve günde?

Seçim tarihi son dakika haberleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren Genel Seçimler için kesin tarihi duyurdu. Bu gelişme sonrası ''2023 Türkiye seçim tarihi ne zaman yapılacak, hangi ayda?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde seçimler için merhum Başbakan Adnan Menderes'in zaferle çıktığı tarihi işaret etmişti. Peki, Seçimler ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte detaylar.