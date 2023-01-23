TÜRKİYE SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak, hangi ay ve günde?

SON DAKİKA: 2023 SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ana gündem maddesiyle toplanan Kabine Toplantısı kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla duyurdu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında 2023 Türkiye Genel Seçimleri için net tarihi şu sözlerle açıkladı:

Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023'ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz.

Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız.