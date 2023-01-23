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Giriş Tarihi: 23.01.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 19:41

TÜRKİYE SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak, hangi ay ve günde?

Seçim tarihi son dakika haberleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren Genel Seçimler için kesin tarihi duyurdu. Bu gelişme sonrası ''2023 Türkiye seçim tarihi ne zaman yapılacak, hangi ayda?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde seçimler için merhum Başbakan Adnan Menderes'in zaferle çıktığı tarihi işaret etmişti. Peki, Seçimler ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte detaylar.

Genel seçim ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2023 Türkiye Genel seçim tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren Genel Seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı halka sesleniş konuşmasında son noktayı koydu ve uzun süredir gündemi meşgul eden tarihi duyurdu. Böylece tüm Türkiye'nin merakla beklediği seçim tarihi konusu netleşmiş oldu. Bu noktada "2023 Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak, 2023 son seçim anketi sonuçları nasıl?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 2023 seçim tarihi ve anket sonuçlarında son durum…

Genel seçim ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2023 Türkiye Genel seçim tarihi belli oldu!

SON DAKİKA: 2023 SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ana gündem maddesiyle toplanan Kabine Toplantısı kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla duyurdu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında 2023 Türkiye Genel Seçimleri için net tarihi şu sözlerle açıkladı:

Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023'ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz.

Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız.

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Genel seçim ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2023 Türkiye Genel seçim tarihi belli oldu!

"MECLİSTE ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA KARARI BİZ ALACAĞIZ"

Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.

Genel seçim ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2023 Türkiye Genel seçim tarihi belli oldu!

Siyasetimiz geçmişle mukayese edilemeyecek bir olgunluk seviyesine ulaştı. Güvenliğimiz, istikrarımıza destek olacak seviyeye yükseldi. Ekonomimiz, dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Altyapımız vizyonlarımızı destekleyecek yaygınlığa ve etkinliğe kavuştu. Diplomasimiz büyük bir saygınlığa sahip oldu.

Genel seçim ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2023 Türkiye Genel seçim tarihi belli oldu!

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan son anketlere göre partisinin oy oranının yüzde 41-42 bandında olduğunu söyledi. Şen ayrıca Erdoğan'ın da tek başına seçimi kazanacağını aktardı.

Kamuoyu araştırmalarını sıkça ve farklı grup ve bölgelerle gerçekleştiren AK Parti'den önemli bir açıklama geldi. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te katıldığı programda son seçim anketine göre ortalama oy oranlarını duyurdu.

Şen, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını şöyle açıkladı;

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