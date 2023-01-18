GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ NE ZAMAN OSMANLIYA KATILDI?

Germiyanoğulları Beyliği, Süleyman Şah döneminde Osmanlı İmparatorluğu ve Karamanoğulları arasında sıkışıp kalmıştır. Kuzeyde Osmanlı'dan ve güneydoğuda Karamanoğulları'ndan gelecek saldırılara karşı topraklarını koruyabilmek amacıyla kızı Devlet Şah Hatun'u, Osmanlı Padişahı I.Murad'ın oğlu Yıldırım Bayezid ile evlendirmiş ve topraklarının bir kısmını kızının çeyizi olarak Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır. Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkisi kurma amaçlı bırakılan bu topraklar Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Eğrigöz çevresini kapsamaktadır.

Süleyman Şah vefat ettikten sonra yerine gelen oğlu II. Yakub Bey, Osmanlı Padişahı I. Murad'ın I. Kosova Savaşı'nda şehit edilmesi üzerine topraklarını Osmanlı'dan geri almak istemiş ve bu amaçla bazı topraklarına Osmanlılar tarafından el konulan başta Karamanoğulları olmak üzere; Hamitoğulları, Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları Beylikleri tarafından oluşturulan ittifakı desteklemiştir.

Aynı zamanda bu durumdan istifade ederek, kız kardeşinin çeyizi olarak verilen toprakları geri almış ve eski başkentleri olan Kütahya'yı tekrar ele geçirmiştir. Bu durum karşısında babası I. Murad'dan sonra tahta geçen Yıldırım Bayezid, Anadolu'ya giderek Osmanlı İmparatorluğu aleyhine gerçekleştirilen ittifakı dağıtmış ve Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları beyliklerini işgal ettikten sonra Kütahya'ya yönelerek Germiyanoğulları'na ait toprakları Osmanlı Devleti'ne katmıştır.