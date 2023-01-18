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Haberler Keşfet Germiyanoğulları kurucusu kimdir, tarihte ne zaman kuruldu? Germiyanoğulları Beyliği Osmanlı’ya nasıl katıldı?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 17:18

Germiyanoğulları kurucusu kimdir, tarihte ne zaman kuruldu? Germiyanoğulları Beyliği Osmanlı’ya nasıl katıldı?

Germiyanoğulları Beyliği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde Germiyanoğulları Beyliği işleniyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Germiyanoğulları Beyliği ne zaman kuruldu, hangi padişah döneminde Osmanlı'ya katıldı soruları yanıt arıyor. Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan beylikler dönemi için izleyiciler tarih sayfalarını karıştırmaya başladı. Peki, Germiyanoğulları kurucusu kimdir, nerede kuruldu, Osmanlı'ya nasıl katıldı? İşte, tüm merak edilenler…

Germiyanoğulları kurucusu kimdir, tarihte ne zaman kuruldu? Germiyanoğulları Beyliği Osmanlı’ya nasıl katıldı?

Germiyanoğulları nerede ve ne zaman kuruldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde önemli yeri bulunan Anadolu beylikleri kurucuları, kuruldukları tarih, yer ve özellikleri ile merak konusu oluyor. ATV'nin reyting rekortmeni tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde Germiyanoğulları Beyliği konu ediniliyor. Hal böyleyken Germiyanoğulları hangi padişah döneminde Osmanlı'ya katıldı, ne zaman alındı, kurucusu kimdir gibi sorular gündemdeki yerini aldı. İşte, Germiyanoğulları Beyliği hakkında merak edilenler…

Germiyanoğulları kurucusu kimdir, tarihte ne zaman kuruldu? Germiyanoğulları Beyliği Osmanlı’ya nasıl katıldı?

GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ NE ZAMAN VE NEREDE KUURLDU?

Germiyanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde 1278 yılında Batı Anadolu'da Kütahya merkezli olarak kurulmuş bir beyliktir.

Germiyanoğulları'nın kökenlerinin nereye dayandığı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı tarih yazarları tarafından Oğuzlar'ın Afşar boyundan geldikleri düşünülmekteyken bazılarına göre ise Moğol saldırıları yüzünden kaçan Kıpçak kabilelerinden oldukları düşünülmektedir. Farklı görüşler olsa da kökenleri kesin olarak bilinmemektedir.

Osmanlı Padişahı I. Murat döneminde bazı toprakları (Simav, Emet, Tavşanlı ve çevresi) çeyiz olarak Osmanlılara verildi. Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulurken, 1428 yılında II. Yakub Bey memleketini kız kardeşinin torunu II. Murad'a vasiyet ederek vefatını müteakip Germiyanoğulları beyliği, Osmanlılara katıldı

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Germiyanoğulları kurucusu kimdir, tarihte ne zaman kuruldu? Germiyanoğulları Beyliği Osmanlı’ya nasıl katıldı?

GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ NE ZAMAN OSMANLIYA KATILDI?

Germiyanoğulları Beyliği, Süleyman Şah döneminde Osmanlı İmparatorluğu ve Karamanoğulları arasında sıkışıp kalmıştır. Kuzeyde Osmanlı'dan ve güneydoğuda Karamanoğulları'ndan gelecek saldırılara karşı topraklarını koruyabilmek amacıyla kızı Devlet Şah Hatun'u, Osmanlı Padişahı I.Murad'ın oğlu Yıldırım Bayezid ile evlendirmiş ve topraklarının bir kısmını kızının çeyizi olarak Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır. Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkisi kurma amaçlı bırakılan bu topraklar Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Eğrigöz çevresini kapsamaktadır.

Süleyman Şah vefat ettikten sonra yerine gelen oğlu II. Yakub Bey, Osmanlı Padişahı I. Murad'ın I. Kosova Savaşı'nda şehit edilmesi üzerine topraklarını Osmanlı'dan geri almak istemiş ve bu amaçla bazı topraklarına Osmanlılar tarafından el konulan başta Karamanoğulları olmak üzere; Hamitoğulları, Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları Beylikleri tarafından oluşturulan ittifakı desteklemiştir.

Aynı zamanda bu durumdan istifade ederek, kız kardeşinin çeyizi olarak verilen toprakları geri almış ve eski başkentleri olan Kütahya'yı tekrar ele geçirmiştir. Bu durum karşısında babası I. Murad'dan sonra tahta geçen Yıldırım Bayezid, Anadolu'ya giderek Osmanlı İmparatorluğu aleyhine gerçekleştirilen ittifakı dağıtmış ve Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları beyliklerini işgal ettikten sonra Kütahya'ya yönelerek Germiyanoğulları'na ait toprakları Osmanlı Devleti'ne katmıştır.

Germiyanoğulları kurucusu kimdir, tarihte ne zaman kuruldu? Germiyanoğulları Beyliği Osmanlı’ya nasıl katıldı?

Yakup Bey'in Osmanlı Devleti'nin elinden kaçarak Timur'a sığınmasıyla, Ankara Savaşı sonrası yeniden kurulan Germiyanoğulları Beyliği; 1428 yılında Yakub Bey'in vasiyetiyle kız kardeşinin torunu II. Murad'a bırakılarak Osmanlı topraklarına son kez tamamiyle katılmıştır.

Germiyanoğulları kurucusu kimdir, tarihte ne zaman kuruldu? Germiyanoğulları Beyliği Osmanlı’ya nasıl katıldı?

GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ'NİN SINIRLARI

Germiyanoğulları Beyliği'nin sınırları içerisinde yaklaşık yedi yüz kale bulunuyordu. Batı sınırları Menderes Nehirleri'ni kapsıyordu ve halk bu nehirlerden oldukça istifade ediyordu.

Germiyanoğulları'na tâbi başlıca yerleşim yerleri:

Kütahya, Uşak, Gediz, Kula, Eşme, Alaşehir, Tavşanlı, Simav, Emet, Sarayköy, Banaz, Çivril, Denizli, Honaz, Dinar, Sarıgöl, Buldan, Afyonkarahisar'dır.

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