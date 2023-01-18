Germiyanoğulları Beyliği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde Germiyanoğulları Beyliği işleniyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Germiyanoğulları Beyliği ne zaman kuruldu, hangi padişah döneminde Osmanlı'ya katıldı soruları yanıt arıyor. Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan beylikler dönemi için izleyiciler tarih sayfalarını karıştırmaya başladı. Peki, Germiyanoğulları kurucusu kimdir, nerede kuruldu, Osmanlı'ya nasıl katıldı? İşte, tüm merak edilenler…