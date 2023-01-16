Son dönemlerin çıkış yakalayan genç yeteneklerinden Hafsanur Sancaktutan, hayranlarını korkuttu. Geçtiğimiz Cuma akşamı hastaneye kaldırılan ünlü ismin zehirlendiği ve midesinin yıkandığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun sevenleri "Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gelen bilgilere göre; Genç oyuncu tedavisinin ardından taburcu edildi. Sancaktutan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi? İşte detaylar.