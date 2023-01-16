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Haberler Keşfet Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi? Hafsanur Sancaktutan hayranlarını korkuttu
Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 09:35

Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi? Hafsanur Sancaktutan hayranlarını korkuttu

Son dönemlerin çıkış yakalayan genç yeteneklerinden Hafsanur Sancaktutan, hayranlarını korkuttu. Geçtiğimiz Cuma akşamı hastaneye kaldırılan ünlü ismin zehirlendiği ve midesinin yıkandığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun sevenleri "Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gelen bilgilere göre; Genç oyuncu tedavisinin ardından taburcu edildi. Sancaktutan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi? İşte detaylar.

Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi? Hafsanur Sancaktutan hayranlarını korkuttu

Hafsanur Sancaktutan iddialara göre; geçtiğimiz Cuma günü ailesiyle çıktığı yemeğin ardından eve gittiğinde fenalaştı. Sancaktutan apar topar hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncunun midesinin yıkandığı öğrenilirken magazin gündemi takipçileri "Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilenler…

Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi? Hafsanur Sancaktutan hayranlarını korkuttu

HASTANEYE KALDIRILMIŞ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre eve gittiğinde fenalaşan Sancaktutan apar topar hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan'ın midesi yıkandı.

Genç oyuncu daha sonra taburcu edildi. Sancaktutan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi? Hafsanur Sancaktutan hayranlarını korkuttu

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan (d. 20 Mart 2000, İstanbul), Türk oyuncudur.

20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı.

Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, zehirlendi mi? Hafsanur Sancaktutan hayranlarını korkuttu

2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı.[2] 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.

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