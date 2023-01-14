Haberler Keşfet HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 14.01.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:59

Survivor yarışmacısı Halil İbrahim Göker'in hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Survivor 2023 bu yıl çok farklı bir konseptle ekranlarda olacak. Sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker, Instagram ve Youtube üzerinde yaptığı paylaşımlarla kısa sürede büyük bir üne kavuşmuştur. Survivor kadrosuna girdikten sonra Halil İbrahim Göker hayatı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Halil İbrahim Göker kimdir? 2023 Survivor'a katılan Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli?