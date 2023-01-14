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Haberler Keşfet HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:59

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmacısı Halil İbrahim Göker'in hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Survivor 2023 bu yıl çok farklı bir konseptle ekranlarda olacak. Sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker, Instagram ve Youtube üzerinde yaptığı paylaşımlarla kısa sürede büyük bir üne kavuşmuştur. Survivor kadrosuna girdikten sonra Halil İbrahim Göker hayatı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Halil İbrahim Göker kimdir? 2023 Survivor'a katılan Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli?

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli?

Halil İbrahim Göker kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor 2023'de bu yıl performans gösterecek yarışmacı Halil İbrahim Göker, sosyal medyada çektiği videolarla kısa sürede büyük üne karışan isimler arasında yer alıyor. Peki, Halil İbrahim Göker kimdir? 2023 Survivor'a katılan Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli?

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR?

Sosyal medya paylaşımlarının ardından YouTube içerik üretmeye başlayan Göker, sonrasında oynadığı filmler ile adından sıkça bahsettirmeyi başarmıştı.

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli?

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR?

Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992'de Çorum'da dünyaya gelen Türk sosyal medya içerik üreticisidir. Video paylaşım uygulaması Vine ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Halil İbrahim Göker, günümüzde ise YouTube ve Instagram üzerinden video paylaşımlarını sürdürmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

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HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli?

HALİL İBRAHİM GÖKER BOYU, KAÇ YAŞINDA?

Şuan 29 yaşında olan Halil İbrahim Göker'in boyu 1.81 cm, kilosu 72, burcu ise Aslan'dır.

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli?

ACUN ILICALI YENİ YARIŞMACILARI DUYURDU!

İşte Acun Ilıcalı tarafından açıklanan o isimler;

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli?

"Sevgili Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Kürşat Juan , Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman #Survivor2023 kadrosuna dahil oldular, hepsine başarılar dilerim.."

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