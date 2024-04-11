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Haberler Keşfet Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve hangi tarihtedir?
Giriş Tarihi: 11.04.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 12:49

Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve hangi tarihtedir?

Hıdırellez tarihi, bu günün anlamını ve önemini bilenler tarafından merak edilirken Hıdırellez ne zaman kutlanır sorusuyla inceleme yapılıyor. Çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği, dileklerin dilendiği bu özel gün pek çok toplumda gelenekselleşmiştir. Peki, Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve hangi tarihtedir? İşte bu güne ilişkin detaylar…

Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve hangi tarihtedir?

Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar pek çok ülkede kutlanan, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'ne alınan Hıdırellez; baharın başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geliyor. Nevruz Bayramı ile birlikte baharın gelişini müjdeleyen bu tarih, Hıdırellez ne zaman kutlanır sorusuyla ele alınıyor. İşte, kültürümüzdeki yeri, önemi ve tarihi hakkında bilgilerle Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve hangi tarihtedir gibi soruların yanıtı.

Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve hangi tarihtedir?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Miladi takvime göre 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır.

2024 yılı Hıdırellez Bayramı 5 - 6 Mayıs günleri arasında kutlanıyor olacak.

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Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve hangi tarihtedir?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Gregoryen takvimine (miladi takvim) göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar.

Hıdırellez'in UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesine alınması amacıyla 2010 yılında başlayan çalışmalar sonucunda 2017 yılında listeye alınmıştır..

Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve hangi tarihtedir?

HIDIRELLEZ GÜNÜ NASIL DİLEK DİLENİR?
5 Mayıs akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

Hıdırellez akşamı asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

Hıdırellez'de yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da Hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlar gelmesi dilenir.

Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

Yoğurt mayalama geleneği
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdırellez ve bu günü takip eden 2 gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki sürede doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiy tanelerinden sağlanır.

Trabzon-Şalpazarı İlçesi'nde maya katılmadan yoğurt yapılır. Mayalama sıcaklığındaki sütün içine besmeleyle bir tahta kaşık konur. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır ve gelecek yıl tekrar değiştirilir.

Baht açma törenleri
Hıdrellezde baht açma törenleri oldukça yaygın olarak uygulanır. Talih ve kısmet açtırmak isteyen genç kız ve kadınlardan yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atmaları istenir ve çömleğin üzerine su eklenerek ağzı kapatılır. Kapalı çömlek bir gece boyunca bir gül ağacının dibinde bekletilir. Ertesi günü bir araya toplanan kadınlar, çömleği ortaya koyarak maniler eşliğinde eşyaları çıkarmaya başlarlar. Bu törene İstanbul ve çevresinde "baht açma", Denizli ve çevresinde "bahtiyar", Yörük ve Türkmenlerde "mantıfar", Balıkesir ve çevresinde "dağara yüzük atma", Edirne ve çevresinde "niyet çıkarma", Erzurum'da "mani çekme" adı verilir.

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