İstanbul Havalimanı metro durakları listesi 2023: İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÖZELLİKLERİ

İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk etabı 34 kilometre uzunluğuyla rekorların kırıldığı bir proje olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Diğer etapların tamamlanmasıyla 69 kilometrelik uzunluğa ulaşacak hatla Avrupa yakası tamamen çevrilecek. Metroda akıllı tünel sistemi kullanıldı. Sıfırdan yaratılan bir sistem kuruldu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Diğer metrolarda da bu sistem kullanılabilecek. Sistem tek bir kumanda merkezinden yönetilebilecek.