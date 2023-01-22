İstanbul Havalimanı metro durakları listesi 2023: İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı açılışına saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile ilgili araştırmalar başladı. İstanbul Havalimanı metro durakları listesi ile vatandaşlar havalimanına nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Dünyanın en fazla yolcu alan istasyonlarından olan İstanbul Havaalanı, raylı sistemine kavuşuyor. Peki, İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? İşte Kağıthane İstanbul Havalimanı metro durakları