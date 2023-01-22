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Haberler Keşfet İstanbul Havalimanı metro durakları listesi 2023: İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:59

İstanbul Havalimanı metro durakları listesi 2023: İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı açılışına saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile ilgili araştırmalar başladı. İstanbul Havalimanı metro durakları listesi ile vatandaşlar havalimanına nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Dünyanın en fazla yolcu alan istasyonlarından olan İstanbul Havaalanı, raylı sistemine kavuşuyor. Peki, İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? İşte Kağıthane İstanbul Havalimanı metro durakları

İstanbul Havalimanı metro durakları listesi 2023: İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

İstanbul Havalimanı metro durakları listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün açılacak olan metro hattı ile havalimanına ulaşım 24 dakikaya inecek. Metro hattının ilk etabı 34 kilometre uzunluğunda olacak. Peki, İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? İşte konu hakkında detaylar

İstanbul Havalimanı metro durakları listesi 2023: İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Havalimanı metrosu, saat 14.30'da açılacak.

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İstanbul Havalimanı metro durakları listesi 2023: İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÖZELLİKLERİ

İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk etabı 34 kilometre uzunluğuyla rekorların kırıldığı bir proje olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Diğer etapların tamamlanmasıyla 69 kilometrelik uzunluğa ulaşacak hatla Avrupa yakası tamamen çevrilecek. Metroda akıllı tünel sistemi kullanıldı. Sıfırdan yaratılan bir sistem kuruldu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Diğer metrolarda da bu sistem kullanılabilecek. Sistem tek bir kumanda merkezinden yönetilebilecek.

İstanbul Havalimanı metro durakları listesi 2023: İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

Saatte 120 kilometre hıza ulaşacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Avrupa'nın en hızlı metrosu olacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidebilecek" dedi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 TL , mesafe uzadıkça 12 TL'ye çıkacağını açıkladı.

İstanbul Havalimanı metro durakları listesi 2023: İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan İstanbul Havalimanı'na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.

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