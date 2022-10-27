29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İBB konu ile ilgili duyuru yayınlarken İstanbulkart kişiselleştirme yapmayan vatandaşlar, resmi tatillerde ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman? Bu işlem mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. İşte, İstanbulkart kişiselleştirme ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…