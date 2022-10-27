ÜCRETSİZ GEÇİŞ HAKKINDAN SADECE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KART SAHİPLERİ FAYDALANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından vatandaşlar için sağlanmakta olan, toplu taşımaların dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması durumu, İstanbulkartların kişiselleştirilmesi ile birlikte değişikliğe uğrayacak.

UKOME kararı doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla sunulmakta olan ücretsiz geçiş haklarından sadece kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek.

Söz konusu uygulama, yılbaşı sonrası turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar için geçerli olmayacak ve bu kişiler ücretsiz geçil hakkından faydalanamayacak.