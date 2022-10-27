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Haberler Keşfet İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 14:29

İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İBB konu ile ilgili duyuru yayınlarken İstanbulkart kişiselleştirme yapmayan vatandaşlar, resmi tatillerde ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman? Bu işlem mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. İşte, İstanbulkart kişiselleştirme ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

Akbil - İstanbulkart kişiselleştirme işlemi toplu taşıma kullanan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbulkart kullanıcılarına bir son dakika uyarısında bulundu. Bunun üzerine İstanbulkart kişiselleştirme ekranı ve son tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Resmi tatillerde ücretsiz ulaşımdan yararlanabilmek için İstanbulkart kişiselleştirme işlemi yapılması gerekiyor. Peki, Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman? İşte İstanbulkart kişiselleştirme ekranı ve tüm detaylar...

İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

İBB'DEN UYARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma.

Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ta.

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İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kişiselleştirme yapmak için uygulamaya giriş yaptın ve daha sonra ana sayfa üzerinden 'Kart Ekle' alanındaki yönlendirmeleri takip ederek işleminizi tamamlayın.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi için diğer bir yol ise www.bireysel.istanbulkart.istanbul ya da www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli alanları doldurarak kart kişiselleştirme işlemlerinizi rahatlıkla tamamlayabilirsiniz.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilen İstanbulkart kişiselleştirme işlemlerinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Özel günlerde geçerli olacak ücretsiz ulaşım hakkından faydalanmak için İstanbulkart kişiselleştirme işlemlerinin Aralık sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

ÜCRETSİZ GEÇİŞ HAKKINDAN SADECE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KART SAHİPLERİ FAYDALANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından vatandaşlar için sağlanmakta olan, toplu taşımaların dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması durumu, İstanbulkartların kişiselleştirilmesi ile birlikte değişikliğe uğrayacak.

UKOME kararı doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla sunulmakta olan ücretsiz geçiş haklarından sadece kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek.

Söz konusu uygulama, yılbaşı sonrası turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar için geçerli olmayacak ve bu kişiler ücretsiz geçil hakkından faydalanamayacak.

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