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Haberler Keşfet İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrik kesintisi! Tam 23 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek
Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:04

İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrik kesintisi! Tam 23 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek

İstanbullulara uyarı geldi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. Tam 23 ilçeye elektrik verilmeyeceği bildirildi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), resmi internet sitesi üzerinden elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri paylaştı. Buna göre, Avrupa Yakası'nda yer alan belirli ilçelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrikler kesilecek. İlçe ilçe saat verildi. Bazı ilçelerdeki kesinti süresi yaklaşık 9 saat sürecek. İşte, 7 Mayıs 2024 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi olacak 23 ilçe...

İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrik kesintisi! Tam 23 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Megakentte elektrik hatları üzerinde çalışmalar yapılırken belirli saatler arasında ilçe bazlı elektrik kesintisi yapılabiliyor. Konu ile ilgili olarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak. İşte o ilçeler...

İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrik kesintisi! Tam 23 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek

BU İLÇELER DİKKAT!

7 Mayıs 2024 Salı günü tam 23 ilçeye elektrik verilemeyecek.

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İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrik kesintisi! Tam 23 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beşiktaş, Eyüpsultan, Şişli ve Sultangazi gibi ilçeleri etkileyecek planlı elektrik kesintisi, bazı ilçelerde yaklaşık 9 saati bulacak.

İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrik kesintisi! Tam 23 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek

İşte, BEDAŞ'ın verilerine göre 7 Mayıs İstanbul'da kesinti yapılacak ilçeler şöyle:

İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrik kesintisi! Tam 23 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek

ARNAVUTKÖY

2024-05-07

09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

2024-05-07

09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-07

09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-07

09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-07

09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah sk / ÜNİVERSİTE mah sk // ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-07

09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-07

09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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