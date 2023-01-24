Haberler Keşfet Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 24.01.2023 01:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 01:13

Jandarma astsubay alımı sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) boş kadrolarında görevlendirilmek üzere 1680 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. 30 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlanan başvuru işlemlerinin ardından başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar KPSS puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak olup kontenjan miktarının 10 katı aday sınavlara katılım sağlayacak. Peki, 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 JGK Jandarma Astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.