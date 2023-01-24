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Haberler Keşfet Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 01:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 01:13

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma astsubay alımı sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) boş kadrolarında görevlendirilmek üzere 1680 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. 30 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlanan başvuru işlemlerinin ardından başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar KPSS puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak olup kontenjan miktarının 10 katı aday sınavlara katılım sağlayacak. Peki, 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 JGK Jandarma Astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023 için heyecan dorukta. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı gerçekleştirilecek. Alıma ilişkin başvurular 15 Ocak 2023 tarihinde sona ererken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce aday "JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Jandarma astsubay alımı sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınavlara katılmaya hak kazanacak. İşte, 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf ve sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden alındı.

Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirdi.

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Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sınava katılacak adaylar belirlenecek ve liste açıklanacak.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecekler.

Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecek.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

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