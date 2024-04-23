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Haberler Keşfet Kahve içmek için en ideal zaman! Metabolizmayı ateşleyip yağları cayır cayır yakıyor
Giriş Tarihi: 23.04.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 14:16

Kahve içmek için en ideal zaman! Metabolizmayı ateşleyip yağları cayır cayır yakıyor

Gözlerini açar açmaz kahve içenlerden misiniz? Görünüşe göre kendinize yarardan çok zarar veriyor olabilirsiniz ve bu aslında kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olabilir. Ancak doğru saatlerde tüketeceğiniz kahve size enerji vermenin yanı sıra kilo vermenizi de kolaylaştırabilir.

Kahve içmek için en ideal zaman! Metabolizmayı ateşleyip yağları cayır cayır yakıyor

Günümüzde pek çok kişi sabahları kahve içmeden uyanamadığından şikayetçi. Ancak araştırmalar kahvenin başta kilo vermek olmak üzere etkilerinden faydalanabilmeniz için belirli bir saati beklemeniz gerektiğini gösterdi.

Kahve içmek için en ideal zaman! Metabolizmayı ateşleyip yağları cayır cayır yakıyor

Pek çok kişi için sabah kahvesi içmek bir alışkanlıktır ve güne başlamadan önce mutlaka içilmesi gereken bir şeydir. Ancak uyku uzmanlarına göre ilk iş olarak kafeinli bir içecek tüketmek hiç de ideal değil.

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Kahve içmek için en ideal zaman! Metabolizmayı ateşleyip yağları cayır cayır yakıyor

Araştırmaya göre ortalama uyanma saati sabah 7.33'tür ve çoğu kişi uyanır uyanmaz çay veya kahve içmek için su ısıtıcısını çalıştırır.

Kahve içmek için en ideal zaman! Metabolizmayı ateşleyip yağları cayır cayır yakıyor

Ancak, uyku uzmanı Rex Isap, tam olarak sabah 8.33'e kadar kahve içmemeniz gerektiğini söylüyor.

Kahve içmek için en ideal zaman! Metabolizmayı ateşleyip yağları cayır cayır yakıyor

Bunun nedeni, eğer daha önce içerseniz, gerçekten "faydalardan yararlanamamanız".

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