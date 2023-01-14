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Haberler Keşfet Kardelen Kalender kimdir? 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 15:15

Kardelen Kalender kimdir? 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor yarışmacısı Kardelen Kalender hayatı ve kariyeri ile izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takımın kıyasıya rekabetine şahit olacağız. Yarışmada Kardelen Kalender gönüllüler takımında performans sergileyecek. Sportif yapısıyla dikkat çeken güzel isim, şimdiden sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı. Peki, Kardelen Kalender kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender hakkında merak edilenler.

Kardelen Kalender kimdir? 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kardelen Kalender kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları yanıt aramaya başladı. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonu yarın akşam ilk bölümüyle izleyicilerine merhaba diyecek. Programda bu yıl performans gösterecek yarışmacılardan biri de Kardelen Kalender oldu. Survivor Kardelen, fiziksel gücün yanı sıra zekanın da ön planda olacağı yarışmada gönüllüler takımında yer alıyor. Sporla ilgili olan güzel isim, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Kardelen Kalender kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender'in birbirinden iddialı sosyal medya paylaşımları…

Kardelen Kalender kimdir? 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR KARDELEN KALENDER KİMDİR?

Survior 2023 kadrosunda yer alan Kardelen Kalender, sporcu yapısı ile dikkatleri üzerine çekti. Gönüllüler takımında yarışacak olan Kardelen, fitness ve pilates antrenörü olarak çalışmaktadır.

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Kardelen Kalender kimdir? 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İYaşamını İstanbul'da sürdüren Kardelen Kalender'in aslen nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

Kardelen Kalender kimdir? 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Nişantaşı Üniversitesi Fitness Uzmanlık bölümünden mezun olan Kardelen Kalender, tam bir spor tutkunudur ve aynı zamanda sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Kardelen Kalender kimdir? 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Kardelen, Instagram'da "kardelenkalender_" ismiyle paylaşımlarına devam ediyor.

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