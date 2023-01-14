Haberler Keşfet Kardelen Kalender kimdir? 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 14.01.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 15:15

Survivor yarışmacısı Kardelen Kalender hayatı ve kariyeri ile izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takımın kıyasıya rekabetine şahit olacağız. Yarışmada Kardelen Kalender gönüllüler takımında performans sergileyecek. Sportif yapısıyla dikkat çeken güzel isim, şimdiden sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı. Peki, Kardelen Kalender kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender hakkında merak edilenler.