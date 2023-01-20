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Haberler Keşfet Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta? MEB İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 00:34 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 00:34

Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta? MEB İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak?

Karneler saat kaçta verilecek sorusunun yanıtı milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler bir dönem boyunca aldıkları başarı puanları ile takdir ya da teşekkür belgelerine sahip olacaklar. Yaklaşık 15 gün sürecek olan sömestr tatili öncesi ise bir dönemin değerlendirmesine yönelik karne heyecanı yaşanacak. Peki; Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta? MEB İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak? İşte MEB 1.Dönem karne saati…

Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta? MEB İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak?

Sömestr tatili MEB takvimi doğrultusunda belli oldu. Milyonlarca öğrenci birinci dönem için karnelerini 20 Ocak Cuma günü alacaklar. Bir dönemin değerlendirme notlarının yer aldığı karnelerine kavuşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler "Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta? MEB İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte karne saati bilgileri.

Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta? MEB İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak?

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Çalışma takvimine göre karne günleri de mesai bitimine kadar ders işlenir. Ancak öğretmenlerin inisiyatifine göre karne günü ders işlenmeyebiliyor.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

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Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta? MEB İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

20 Ocak Cuma günü başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Hafta sonu ile birlikte öğrenciler 16 gün tatilin keyfini çıkaracak.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Okullarda 17-20 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatil uygulanacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili ise 16 Haziran Cuma günü çalacak. Dönemin sona ermesiyle 90 günlük yaz tatili başlayacak.

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