Haberler Keşfet Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta? MEB İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak?

Giriş Tarihi: 20.01.2023 00:34 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 00:34

Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta? MEB İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak?

Karneler saat kaçta verilecek sorusunun yanıtı milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler bir dönem boyunca aldıkları başarı puanları ile takdir ya da teşekkür belgelerine sahip olacaklar. Yaklaşık 15 gün sürecek olan sömestr tatili öncesi ise bir dönemin değerlendirmesine yönelik karne heyecanı yaşanacak. Peki; Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta? MEB İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak? İşte MEB 1.Dönem karne saati…