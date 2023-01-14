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Haberler Keşfet Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 11:57

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavanı araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2023 Ocak zammı ile beraber Ocak-Temmuz dönemi için geçerli olacak memur ve emekli maaşı zam oranı netleşti. Bu gelişme sonrası işçi ve işverenin gündeminde kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, ne kadar zamlandı soruları yer aldı. Kıdem tazminatı tavanı son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bilindiği üzere bu ücret, en az bir yıl çalışmak şartı ile işyeri tarafından işçiye sağlanan haklar arasında yer alıyor. Peki, 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte, yeni ve güncel rakamlar...

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 2023 Ocak zammı ile ekonomide birçok kalemde değişiklik yaşandı. Bu kalemlerden biri de tazminat tutarı oldu. Aynı işyerinde en az bir yıl çalışan bir işçiye sağlanan haklar arasında yer alan kıdem tazminatı tavan tutarı son dakika belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelge ile 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanı belirlendi. Peki, 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ!

Hazine ve Maliye Bakanlığının "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi" kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.

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Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Buna göre, Bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş, bedelli askerlik ücreti de 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı da güncellendi.

Böylece ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle beraber alınacak tazminatlar da arttı.

SGK brütü 19 bin 982 lira 83 kuruş üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 199 bin 820 lira olacak.

(Not: Sadece kıdem tazminatı baz alınmıştır. İhbar tazminatı, yan haklar ve izin süreleri hesap dışıdır.)

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ 2022 NE KADARDI?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olmuştu.

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da 2022 Temmuz ayında artmıştı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

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