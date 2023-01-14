Kıdem tazminatı tavanı araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2023 Ocak zammı ile beraber Ocak-Temmuz dönemi için geçerli olacak memur ve emekli maaşı zam oranı netleşti. Bu gelişme sonrası işçi ve işverenin gündeminde kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, ne kadar zamlandı soruları yer aldı. Kıdem tazminatı tavanı son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bilindiği üzere bu ücret, en az bir yıl çalışmak şartı ile işyeri tarafından işçiye sağlanan haklar arasında yer alıyor. Peki, 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte, yeni ve güncel rakamlar...