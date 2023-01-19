Her hafta Çarşamba akşamları ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler "Kuruluş Osman izle" araştırması yapıyor. Dizinin son bölümünde; uçlarda mesele büyümektedir. Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir. İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Bu başlık altından; ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izleme linki ve bölüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.