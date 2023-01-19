Osman Bey meydan okuyor

Beyler bütün olanlardan Osman Bey'i mesul tutarlar. Beyler, Nayman'ın Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ederler. Osman Bey ise kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek kararlılığını sürdürmektedir. İsmihan Sultan'ın ve Beyler'in buna tepkisi nasıl olacaktır? Osman Bey, beyler arasında en küçük beyliğin kendileri olduğunu bilmektedir. Osman Bey, mülk olarak da güç olarak da bu beylerden daha zayıf olsalar da onlara denk olduklarını vurgular. Osman Bey onlara denk olduğunu nasıl gösterecektir?

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