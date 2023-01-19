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Haberler Keşfet ATV ile Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle! (113.bölüm)
Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:12

ATV ile Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle! (113.bölüm)

Her hafta Çarşamba akşamları ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler "Kuruluş Osman izle" araştırması yapıyor. Dizinin son bölümünde; uçlarda mesele büyümektedir. Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir. İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Bu başlık altından; ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izleme linki ve bölüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ATV ile Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle! 113.bölüm

Kuruluş Osman izle! Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi olarak biliniyor. ATV ekranlarına gelen dizi 113.son bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Diziyi tekrar izlemek isteyenler internet üzerinden Kuruluş Osman son bölüm izle araştırması yapıyor. İşte Kuruluş Osman 113.bölüm izleme linki ve bilgiler.

ATV ile Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle! 113.bölüm

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (113.BÖLÜM)

İsmihan Sultan neden tüm beyleri topladı?

Uçlarda mesele büyümektedir. Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir. İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Osman Bey'i de çağırır. İsmihan Sultan'ın asıl gayesi nedir?

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ATV ile Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle! 113.bölüm

Osman Bey meydan okuyor

Beyler bütün olanlardan Osman Bey'i mesul tutarlar. Beyler, Nayman'ın Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ederler. Osman Bey ise kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek kararlılığını sürdürmektedir. İsmihan Sultan'ın ve Beyler'in buna tepkisi nasıl olacaktır? Osman Bey, beyler arasında en küçük beyliğin kendileri olduğunu bilmektedir. Osman Bey, mülk olarak da güç olarak da bu beylerden daha zayıf olsalar da onlara denk olduklarını vurgular. Osman Bey onlara denk olduğunu nasıl gösterecektir?

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ATV ile Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle! 113.bölüm

Olof'un hedefinde İnegöl var!

Osman Bey, Moğol tehlikesinin gerginliğini yaşarken Olof rahat durmaz. Büyük bir ordu toplamıştır. Ordu, Bizans askerlerinden oluşmaktadır. Olof, Bizans Ordusunu nasıl emri altına almıştır? Olof gözünü İnegöl'e dikmiştir. İnegöl'ün akıbeti ne olacaktır? Dört bir yandan sıkışan Osman Bey, içinde bulunduğu bu cendereden nasıl kurtulacaktır?

ATV ile Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle! 113.bölüm
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