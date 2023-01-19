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Haberler Keşfet LGS sınav tarihi MEB 2023: Liselere Geçiş Sınavı LGS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 17:05

LGS sınav tarihi MEB 2023: Liselere Geçiş Sınavı LGS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte, belli oldu mu?

LGS sınav tarihi 2023 yılına girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitimi Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştiriliyor. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınav tarihi için MEB'den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Fen, Anadolu, Spor ve Güzel Sanatlar liselerinde eğitim almak isteyen binlerce öğrenci, sınav takvimi için araştırmalarını sürdürürken Ocak ayı LGS örnek soru kitapçıkları Bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Peki, 2023 LGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, sınav ve başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

LGS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Liselere Geçiş Sınavı LGS sınav tarihi için gözler MEB’de!

LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce ortaöğretim son sınıf öğrencisi, iyi bir lisede eğitim alabilmek için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bu noktada öğrenciler ve velileri gözlerini 2023 LGS sınav tarihi ve başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen LGS sınavı bu yıl ne zaman yapılacak merak ediliyor. Bilindiği üzere Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen bu sınav, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılıyor. Peki, 2023 LGS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? İşte, MEB ile 2023 LGS sınav tarihi son durum gelişmeleri.

LGS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Liselere Geçiş Sınavı LGS sınav tarihi için gözler MEB’de!

2023 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 yılında uygulanacak LGS sınav tarihi takvimini henüz yayınlamadı. Ancak her yıl ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) benzer tarihlerde düzenleniyor.

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LGS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Liselere Geçiş Sınavı LGS sınav tarihi için gözler MEB’de!

. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen LGS sınavının bu yıl 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

LGS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Liselere Geçiş Sınavı LGS sınav tarihi için gözler MEB’de!

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru işlemleri geçtiğimiz yıl otomatik olarak tamamlandı. Bu yıl da başvuru işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapılması bekleniyor.

Otomatik başvuru işlemleri, yurt içinde eğitim alan tüm 8'nci sınıf öğrencileri için gerçekleştiriliyor. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim alan öğrenciler, kılavuzda bulunan formu doldurarak başvuru yapacak.

LGS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Liselere Geçiş Sınavı LGS sınav tarihi için gözler MEB’de!

OCAK AYI LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!

2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Ocak ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

OCAK AYI LGS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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