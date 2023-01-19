LGS sınav tarihi 2023 yılına girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitimi Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştiriliyor. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınav tarihi için MEB'den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Fen, Anadolu, Spor ve Güzel Sanatlar liselerinde eğitim almak isteyen binlerce öğrenci, sınav takvimi için araştırmalarını sürdürürken Ocak ayı LGS örnek soru kitapçıkları Bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Peki, 2023 LGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, sınav ve başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.