Emekli ve memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri araştırmaları Ocak ayının sonuna doğru hız kazandı. Hatırlanacağı üzere memur ve emekli maaşı zam oranı enflasyon rakamları ve refah payı ile beraber yüzde 30 olarak açıklanmıştı. Ocak ayına ait aylıkları henüz hesaplara yatmayan vatandaşlar, "Maaş farkı yattı mı, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak?" sorularını gündeme taşıdı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada farkların birkaç günlük gecikmeyle hesaplara yatırılacağını belirtti. İşte, 2023 Memur ve emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri son durum.