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Haberler Keşfet MAAŞ FARKLARI ne zaman yatacak? 2023 Emekli ve memur zam farkı yattı mı, 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 00:11 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 00:11

MAAŞ FARKLARI ne zaman yatacak? 2023 Emekli ve memur zam farkı yattı mı, 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?

Emekli ve memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri araştırmaları Ocak ayının sonuna doğru hız kazandı. Hatırlanacağı üzere memur ve emekli maaşı zam oranı enflasyon rakamları ve refah payı ile beraber yüzde 30 olarak açıklanmıştı. Ocak ayına ait aylıkları henüz hesaplara yatmayan vatandaşlar, "Maaş farkı yattı mı, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak?" sorularını gündeme taşıdı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada farkların birkaç günlük gecikmeyle hesaplara yatırılacağını belirtti. İşte, 2023 Memur ve emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri son durum.

MAAŞ FARKLARI YATTI MI? 2023 Ocak zammı sonrası emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Emekli ve memur maaşı zam farkı ödemeleri Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. 2023 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur ve emekli maaşı zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Yapılan zam ile beraber en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL, en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 TL oldu. Memurların zamlarından doğan farkın bir kısmı hesaplara yatırıldı. Henüz maaşlarını alamayanlar ise bu noktada "Emekli Sandığı, SSK Bağkur emekli ve memur maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi gün?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Emekli ve memur maaş farkı ödemeleri son durum.

MAAŞ FARKLARI YATTI MI? 2023 Ocak zammı sonrası emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emekli zam farkı ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada farkların birkaç günlük gecikmeyle hesaplara yatırılacağını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

''Kamu kurumlarında görev alan memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldı. Ancak yeni yılda toplam zam oranı %30 olarak belirlenmişti. Kalan yüzde 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplara yatırılacak.''

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MAAŞ FARKLARI YATTI MI? 2023 Ocak zammı sonrası emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığından aylık alan emeklilere ödemeler, her ayın 1 ile 5'i arasında gerçekleştiriliyor.

SSK emeklilerinin maaşları ise her ayın 17'si ile 26'sında arasında TC kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştiriliyor.

Bağ-Kur öemeklilerinin maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara aktarılıyor.

%30'luk zam sonrası maaş farklarının SSK ve Bağ-Kur ödemelerine yetişmesi bekleniyor.

MAAŞ FARKLARI YATTI MI? 2023 Ocak zammı sonrası emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

MAAŞ FARKLARI YATTI MI? 2023 Ocak zammı sonrası emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri Cuma, Pazar gününe denk gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi yapılıyor.

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