Emekli ve memur maaşı zam farkı ödemeleri Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. 2023 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur ve emekli maaşı zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Yapılan zam ile beraber en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL, en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 TL oldu. Memurların zamlarından doğan farkın bir kısmı hesaplara yatırıldı. Henüz maaşlarını alamayanlar ise bu noktada "Emekli Sandığı, SSK Bağkur emekli ve memur maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi gün?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Emekli ve memur maaş farkı ödemeleri son durum.