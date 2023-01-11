MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2022 MasterChef birincisi Metin nerede çalışıyor ve mesleği ne?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

10 Ocak 2023 Salı günü TV8 canlı yayınında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye finali, MasterChef Kıvanç ve Metin arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Zorlu final gecesinde oynanan kritik oyunlarda en yüksek puana ulaşan yarışmacı 2022 MasterChef şampiyonu olarak önemli bir prestij ve büyük ödülün sahibi oldu.

TV8 canlı yayında gerçekleştirilen MasterChef final oyununda, sezon boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunlarından başarıyla çıkan MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz, sezon şampiyonu olmak için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde belirlenen ürünlerle 3 ayrı yemek yaparak en yüksek puanı elde etmeye çalıştı.