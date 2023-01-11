MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2022 MasterChef birincisi Metin nerede çalışıyor ve mesleği ne?

MasterChef birincisi Metin programın izleyenleri tarafından mercek altına alınıyor. Masterchef Türkiye 2022-2023 şampiyonu dün akşam belli oldu. Şeflerden en yüksek puanı alan Metin Yavuz sezonun galibi oldu. Kıvanç ve Metin arasında gerçekleşen kıran kırana mücadelenin ardından izleyiciler MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorularla şampiyonu incelemeye koyuldu. Peki, 2022 MasterChef birincisi Metin kimdir, nerede çalışıyor ve mesleği ne? İşte şampiyonun hayatı hakkında detaylar…