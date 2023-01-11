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Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 11:09

MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2022 MasterChef birincisi Metin nerede çalışıyor ve mesleği ne?

MasterChef birincisi Metin programın izleyenleri tarafından mercek altına alınıyor. Masterchef Türkiye 2022-2023 şampiyonu dün akşam belli oldu. Şeflerden en yüksek puanı alan Metin Yavuz sezonun galibi oldu. Kıvanç ve Metin arasında gerçekleşen kıran kırana mücadelenin ardından izleyiciler MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorularla şampiyonu incelemeye koyuldu. Peki, 2022 MasterChef birincisi Metin kimdir, nerede çalışıyor ve mesleği ne? İşte şampiyonun hayatı hakkında detaylar…

MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2022 MasterChef birincisi Metin nerede çalışıyor ve mesleği ne?

MasterChef Türkiye'de dün akşam gerçekleştirilen final yarışmasıyla sezonun şampiyonu belli oldu. Masterchef Metin Kıvanç ile çıktığı finalden galip ayrıldı. MG EHG model otomobilin büyük ödül olarak sunulduğu finalin akabinde izleyiciler MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte, 2022 MasterChef birincisi Metin kimdir, nerede çalışıyor ve mesleği ne gibi soruların yanıtı!

MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2022 MasterChef birincisi Metin nerede çalışıyor ve mesleği ne?

MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

MasterChef Metin Yavuz 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan yarışmacı 2019 yılında yapılan Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. MasterChef Metin 2014 yılından beri aşçılık mesleğinde yer alıyor.

MasterChef Metin 2015 yılından bu yana aynı işletmede görev yaparken Metin Yavuz'un babası ve dedesi de aşçılık yapmaktadır. Metin Yavuz, Ecem Eseler ile nişanlıdır.

Aile mesleğini icra eden MasterChef Metin, Masterchef 2022 şampiyonudur.

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MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2022 MasterChef birincisi Metin nerede çalışıyor ve mesleği ne?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

10 Ocak 2023 Salı günü TV8 canlı yayınında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye finali, MasterChef Kıvanç ve Metin arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Zorlu final gecesinde oynanan kritik oyunlarda en yüksek puana ulaşan yarışmacı 2022 MasterChef şampiyonu olarak önemli bir prestij ve büyük ödülün sahibi oldu.

TV8 canlı yayında gerçekleştirilen MasterChef final oyununda, sezon boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunlarından başarıyla çıkan MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz, sezon şampiyonu olmak için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde belirlenen ürünlerle 3 ayrı yemek yaparak en yüksek puanı elde etmeye çalıştı.

MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2022 MasterChef birincisi Metin nerede çalışıyor ve mesleği ne?

MASTERCHEF FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Kritik MasterChef final oyunlarının ilk etabında finalistler Kıvanç ve Metin, tezgah başına geçerek 3 yemeklik Türk Mutfağı menüsüyle ilk ve belki de en önemli ilk aşama yemeğini hazırlamak için jüri şeflerin verdiği süre içerisinde çalışmaya başladı. Süre sonunda Mehmet Danilo ve Somer şefler tadım değerlendirmesi yaparak yarışmacılara ilk puanlarını verdi.

Masterchef finali 1. oyun puanları şöyle;

KIVANÇ: 20

METİN: 18

Bu sonuçla final oyununun ilk etabını 20 puanla Kıvanç kazanmış oldu.

MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2022 MasterChef birincisi Metin nerede çalışıyor ve mesleği ne?

MasterChef Kıvanç ve Metin arasında oynanan kritik final oyununda ilk etabın sona ermesinin ardından sıra 2. etaba ve 3 yemeklik Dünya Mutfağı yemekleri menüsü hazırlamaya geldi. Jüri şeflerin Dünya Yemeklerini yorumlamasını istediği yarışmacılar tüm bilgi ve hünerlerini ikinci etaptan en yüksek puanla çıkmak için ortaya koydu. Verilen süre sonunda yapılan tadım değerlendirmesiyle Mehmet Danilo ve Somer şefler puanlarıyla iki yarışmacının toplam puanları şöyle oldu;

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