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MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? TV8 10 Ocak 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu, Kıvanç mı - Metin mi?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 17:42
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
17:42
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? TV8 10 Ocak 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu, Kıvanç mı - Metin mi?
TV8 canlı yayınında MasterChef şampiyonu 2022 bugün (10 Ocak 2023 Salı) belli oldu. TV8 canlı yayında Acun Ilıcalı yapımcılığında ekrana gelen aşçılık yarışmasında jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde son 2'ye kalan finalistler Metin ve Kıvanç, Masterchef'i kazanan isim olmak için kozlarını paylaştı. MasterChef 2022 finalistleri Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz arasından birinci olanı merak edenler TV8 canlı yayın ile "son dakika Masterchef şampiyonu 2022 kim oldu, kim kazandı, birinci - şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi?" sorusuna cevap arıyor. İşte TV8 canlı yayın ile 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu? sorusu yanıtları ve büyük finalden son dakika haberleri.