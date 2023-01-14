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Haberler Keşfet MSÜ başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 10:50

MSÜ başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ başvuru kılavuzu 2023 ÖSYM tarafından yayımlandı. MSÜ başvuru tarihi, ücreti ve şartları yayımlanan kılavuzda belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları Şubat ayına kadar sürecek. ÖSYM AİS üzerinden yapılacak olan başvurular sonucunda sınav Mart ayında yapılacak. Sınav başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. Başvurmak isteyen adaylar, "MSÜ başvuru nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor? İşte MSÜ başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS

MSÜ başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ başvuru tarihi 2023 dün itibariyle başladı ve Şubat'ın başlarına kadar devam edecek. ÖSYM yaptığı duyuru ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı. Vatandaşlar da MSÜ başvuru ne zaman bitiyor, şartları ve ücreti ne kadar sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

MSÜ başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ BAŞVURU NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

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MSÜ başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.

MSÜ başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM yaptığı açıklama ile Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurularının başladığını yayımladı. Açıklama şöyle:

"2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

MSÜ başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Adaylar, başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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