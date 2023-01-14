MSÜ başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ başvuru tarihi 2023 dün itibariyle başladı ve Şubat'ın başlarına kadar devam edecek. ÖSYM yaptığı duyuru ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı. Vatandaşlar da MSÜ başvuru ne zaman bitiyor, şartları ve ücreti ne kadar sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…