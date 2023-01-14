MSÜ başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ başvuru kılavuzu 2023 ÖSYM tarafından yayımlandı. MSÜ başvuru tarihi, ücreti ve şartları yayımlanan kılavuzda belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları Şubat ayına kadar sürecek. ÖSYM AİS üzerinden yapılacak olan başvurular sonucunda sınav Mart ayında yapılacak. Sınav başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. Başvurmak isteyen adaylar, "MSÜ başvuru nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor? İşte MSÜ başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS