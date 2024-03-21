MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı açıklandı mı?

MSÜ TABAN PUANLARI 2024
Milli Savunma Üniversitesi, 2024 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2023 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076
2023 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408
2023 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949
ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828