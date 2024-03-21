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Haberler Keşfet MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:21

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanması üzerine güncel kontenjanları ve aday sayısını merak eden askeri öğrenci adayları bu yıl MSÜ sınavına kaç kişi girdi sorusuna yanıt arıyor. Geçen yıl 126 bin 425 adayın başvuruda bulunduğu MSÜ sınavı öğrenci alım sayısı bu yıl için de merak konusu oldu. Peki, 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı belli oldu mu? İşte detaylar.

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı açıklandı mı?

Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adayların katıldığı MSÜ sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları doğrultusunda okula girip giremeyeceğini merak eden adaylar MSÜ sınavına kaç kişi girdi sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Milli Savunma Üniversitesi kontenjanları ve aday sayısı yüz binlerce gencin gündemini meşgul ediyor. İşte; bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı belli oldu mu sorusunun yanıtı.

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı açıklandı mı?

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuru sayısını açıkladı.

Ersoy'un açıklamasına göre, 81 il ve 108 sınav merkezinde düzenlenecek olan 2024 MSÜ'ye 736 bin 894 aday başvuruda bulundu.

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MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı açıklandı mı?

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ersoy, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek."

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı açıklandı mı?

2024 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Başvuruda bulunan adayların kaçının MSÜ sınavına girdiği ise henüz açıklanmadı.

BU YIL MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ KİŞİ ALACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'nin bu yıl kaç öğrenci alacağı henüz belli olmadı. Tercih dönemi sırasında konuya ilişkin Milli Savunma Üniversitesi'nden açıklama bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı açıklandı mı?

MSÜ TABAN PUANLARI 2024
Milli Savunma Üniversitesi, 2024 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

2023 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

2023 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828

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