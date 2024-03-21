MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı açıklandı mı?

Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adayların katıldığı MSÜ sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları doğrultusunda okula girip giremeyeceğini merak eden adaylar MSÜ sınavına kaç kişi girdi sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Milli Savunma Üniversitesi kontenjanları ve aday sayısı yüz binlerce gencin gündemini meşgul ediyor. İşte; bu yıl 2024 MSÜ kaç kişi katıldı, öğrenci alımı sayısı belli oldu mu sorusunun yanıtı.