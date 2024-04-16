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Haberler Keşfet Neden güneş tutulmasına gözlüksüz bakmamalısınız? Adeta retinanızı ateşe veriyor...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 15:11

Neden güneş tutulmasına gözlüksüz bakmamalısınız? Adeta retinanızı ateşe veriyor...

Yakın zamanda gerçekleşen güneş tutulması büyük bir ilgi uyandırsa da beraberinde çeşitli soruları da getirdi. Güneş tutulması esnasında koruyucu bir gözlük takmanın önemi ne kadar vurgulansa da bazı kişilerin bu kurala uymadığı görüldü. Peki tutulmayı çıplak gözle izlemek neden zararlı? Detayları yazımızda…

Neden güneş tutulmasına gözlüksüz bakmamalısınız? Adeta retinanızı ateşe veriyor...

Güneş tutulması için gözlüklerini unutanlarla kadar kısa birkaç saniye çıplak gözle bakmanın bir zararının olmayacağını düşünenlere kötü haber; her iki durumda da, endişe verici sonuçlar doğabilir.

Neden güneş tutulmasına gözlüksüz bakmamalısınız? Adeta retinanızı ateşe veriyor...

Tutulma sırasında güneşe bakmak, gözlerde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir. NASA'ya göre, güneş tutulması sırasında ayın güneşi tamamen kapattığı kısa süre boyunca gözleriniz açıkken yukarıya bakmak güvenlidir. Bu kısa sürenin dışında tutulmaya bakmak retina hücrelerinize zarar verebilir.

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Neden güneş tutulmasına gözlüksüz bakmamalısınız? Adeta retinanızı ateşe veriyor...

Göz doktoru Benjamin Bert, bu tür retina hasarını, güneşli bir günde bir büyüteci kağıdın üzerine tuttuğunuzda ve kağıdın yandığında meydana gelen olaya benzediğini söylüyor.

Neden güneş tutulmasına gözlüksüz bakmamalısınız? Adeta retinanızı ateşe veriyor...

Dr. Bert, "Gözümüz, tüm ışığın retinadaki tek bir noktaya odaklanacağı şekilde tasarlandı" dedi. "Ve eğer tüm bu enerjiyi oraya odaklarsanız, temelde retinanızı ateşe vermeye çalışıyorsunuz demektir."

Neden güneş tutulmasına gözlüksüz bakmamalısınız? Adeta retinanızı ateşe veriyor...

Tutulmaya bakan insanların daha fazla endişelenmesinin yaygın olduğunu söyledi. "Her tutulma olduğunda, acil durum randevularında bir tür artış görüyoruz."

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