Haberler
Keşfet
Neden güneş tutulmasına gözlüksüz bakmamalısınız? Adeta retinanızı ateşe veriyor...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
15:11
Neden güneş tutulmasına gözlüksüz bakmamalısınız? Adeta retinanızı ateşe veriyor...
Yakın zamanda gerçekleşen güneş tutulması büyük bir ilgi uyandırsa da beraberinde çeşitli soruları da getirdi. Güneş tutulması esnasında koruyucu bir gözlük takmanın önemi ne kadar vurgulansa da bazı kişilerin bu kurala uymadığı görüldü. Peki tutulmayı çıplak gözle izlemek neden zararlı? Detayları yazımızda…