OGM personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alımı yapacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece alım yapılacak iller, kontenjan bilgisi ve başvuru şartları belli oldu. Buna göre adaylarda KPSS şartı aranacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru şartlarını taşıyanlar sözlü ve uygulamalı sınava tabii tutulacak. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2023 Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvuru tarihleri ve kontenjan bilgisi…