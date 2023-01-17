Orta gelirliye konut projesi başvuru ekranı açıldı. Sıfır evlere uygun kredi faiz oranı ile yürütülen Yeni Evim kampanyasında başvurular alınıyor. Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları ve tarihleri Bakan Kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. TOKİ sosyal konutların yanı sıra ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara seçenek sunan yeni projeye ilgi oldukça yoğun. Ödeme planı doğrultusunda hesaplama işlemleri başladı. Peki, 2023 orta gelirli konut kredisi başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte, detaylar…