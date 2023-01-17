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Haberler Keşfet Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları 2023: Yeni Evim Orta gelirli konut kredisi hesaplama ve ödeme planı
Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 07:27

Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları 2023: Yeni Evim Orta gelirli konut kredisi hesaplama ve ödeme planı

Orta gelirliye konut projesi başvuru ekranı açıldı. Sıfır evlere uygun kredi faiz oranı ile yürütülen Yeni Evim kampanyasında başvurular alınıyor. Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları ve tarihleri Bakan Kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. TOKİ sosyal konutların yanı sıra ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara seçenek sunan yeni projeye ilgi oldukça yoğun. Ödeme planı doğrultusunda hesaplama işlemleri başladı. Peki, 2023 orta gelirli konut kredisi başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları 2023: Yeni Evim Orta gelirli konut kredisi hesaplama ve ödeme planı

Orta gelirliye konut kredisi hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum ve Bakan Nureddin Nebati tarafından detayları açıklanan orta gelirliye konut projesi başvuru şartları yakın mercek altına alındı. Geçtiğimiz gün başlayan başvurulara ilgi yoğun. Peki, 2023 Orta gelirli konut başvurusu nasıl yapılır? İşte, TOKİ Yeni Evim kredisi ödeme planı ve şartları hakkında tüm detaylar…

Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları 2023: Yeni Evim Orta gelirli konut kredisi hesaplama ve ödeme planı

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Yeni Evim projesi kapsamında yurt genelinde orta gelir için yeni bir kampanya başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak'tan (yarın) itibaren devreye girecek. 81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak. Proje için başvuru ücreti alınmayacak.

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Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları 2023: Yeni Evim Orta gelirli konut kredisi hesaplama ve ödeme planı

BAKAN KURUM BAŞVURU SÜRECİNİ ANLATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru sürecini şu sözlerle anlattı:

-Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

-Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

-Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları 2023: Yeni Evim Orta gelirli konut kredisi hesaplama ve ödeme planı

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları 2023: Yeni Evim Orta gelirli konut kredisi hesaplama ve ödeme planı

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

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