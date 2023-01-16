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Haberler Keşfet Orta Gelirliye Konut Kredisi başvuru ekranı 2023: Orta Gelirliye Konut Kredisi şartları ve ödeme planı
Giriş Tarihi: 16.01.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 07:42

Orta Gelirliye Konut Kredisi başvuru ekranı 2023: Orta Gelirliye Konut Kredisi şartları ve ödeme planı

Düşük faizle ev sahibi olmak isteyenler orta gelirliye konut kredisi kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. TOKİ başvurularının ardından orta gelirliye konut projesinde 2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı. Peki Orta Gelirliye Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, ödeme planı nasıl, şartları nelerdir?

Orta Gelirliye Konut Kredisi başvuru ekranı 2023: Orta Gelirliye Konut Kredisi şartları ve ödeme planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken orta gelirliye konut proje kampanyası geldi. Ucuz konuta sahip olmak isteyen binlerce orta gelirli vatandaş Orta gelirliye 2. El konut kampanyası düşük faizli kredi nasıl, Orta gelir konut kredisi faizi ne kadar, şartları nelerdir, ödeme planı nasıl sorusuna yanıt arıyor. 81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak. Proje için başvuru ücreti alınmayacak. İşte Orta Gelirliye Konut Kredisi başvuruları 2023

Orta Gelirliye Konut Kredisi başvuru ekranı 2023: Orta Gelirliye Konut Kredisi şartları ve ödeme planı

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Yeni Evim projesi kapsamında yurt genelinde orta gelir için yeni bir kampanya başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak'tan (yarın) itibaren devreye girecek. 81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak. Proje için başvuru ücreti alınmayacak.

ORTA GELİR KONUT KAPMANYASI ÖDEME PLANI VE FAİZ ORANI NASIL OLACAK?

Konut satışında konut bedelinin yüzde 10'u peşin verilecek. İsteyenler daha fazla da peşinat verebilecek. 0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

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Orta Gelirliye Konut Kredisi başvuru ekranı 2023: Orta Gelirliye Konut Kredisi şartları ve ödeme planı

BAKAN KURUM BAŞVURU SÜRECİNİ ANLATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru sürecini şu sözlerle anlattı:

-Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

-Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

-Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI NE OLACAK?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

Ölüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

Orta Gelirliye Konut Kredisi başvuru ekranı 2023: Orta Gelirliye Konut Kredisi şartları ve ödeme planı

NE KADAR KREDİ ÇEKİLEBİLİR?

Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL olacak.

Orta Gelirliye Konut Kredisi başvuru ekranı 2023: Orta Gelirliye Konut Kredisi şartları ve ödeme planı
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