ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Yeni Evim projesi kapsamında yurt genelinde orta gelir için yeni bir kampanya başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak'tan (yarın) itibaren devreye girecek. 81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak. Proje için başvuru ücreti alınmayacak.

ORTA GELİR KONUT KAPMANYASI ÖDEME PLANI VE FAİZ ORANI NASIL OLACAK?

Konut satışında konut bedelinin yüzde 10'u peşin verilecek. İsteyenler daha fazla da peşinat verebilecek. 0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.