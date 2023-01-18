Orta gelirliye konut kredisi başvuru ekranı: TOKİ Yeni Evim konut kredisi şartları ve ödeme planı nasıl?

Yeni Evim Kampanyası başvuru ekranı açıldı. Sosyal konutun yanı sıra düşük faiz oranı ile ev sahibi olmak isteyenler orta gelirliye konut kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Yüzde 1'in altında kalan faiz oranı dikkat çekerken projeye dair detaylar Bakan Kurum tarafından aktarılıyor. Orta gelirliye konut kredisi şartları ve ödeme planı gündemdeki yerini aldı. Yeni Evim konut kredisi hesaplama işlemleri devam ediyor. Peki, 2023 TOKİ orta gelirliye konut kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi bankalardan alınır? İşte, proje hakkında tüm merak edilenler…