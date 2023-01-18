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Haberler Keşfet Orta gelirliye konut kredisi başvuru ekranı: TOKİ Yeni Evim konut kredisi şartları ve ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 12:01

Orta gelirliye konut kredisi başvuru ekranı: TOKİ Yeni Evim konut kredisi şartları ve ödeme planı nasıl?

Yeni Evim Kampanyası başvuru ekranı açıldı. Sosyal konutun yanı sıra düşük faiz oranı ile ev sahibi olmak isteyenler orta gelirliye konut kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Yüzde 1'in altında kalan faiz oranı dikkat çekerken projeye dair detaylar Bakan Kurum tarafından aktarılıyor. Orta gelirliye konut kredisi şartları ve ödeme planı gündemdeki yerini aldı. Yeni Evim konut kredisi hesaplama işlemleri devam ediyor. Peki, 2023 TOKİ orta gelirliye konut kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi bankalardan alınır? İşte, proje hakkında tüm merak edilenler…

Orta gelirliye konut kredisi başvuru ekranı: TOKİ Yeni Evim konut kredisi şartları ve ödeme planı nasıl?

Orta gelirliye konut kredisi şartları ve ödeme planı ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 0,69 kredi faiz oranı ile uzun vade ve uygun ödeme ile ev almak isteyenler 2023 Yeni Evim Kampanyası başvuru şartları hakkında araştırmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan başvurular devam ediyor. TOKİ Yeni Evim projesi yoğun ilgi görüyor. Peki, orta gelirliye konut kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi bankalarda var? İşte, detaylar…

Orta gelirliye konut kredisi başvuru ekranı: TOKİ Yeni Evim konut kredisi şartları ve ödeme planı nasıl?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI ALINIYOR!

YEni Evim projesi adıyla duyurulan orta gelirliye konut kampanyası başvuruları alınmaya başladı. 16 Ocak tarihinde başlayan başvurular hakkında detaylı bilgi https://yenievimkampanyasi.com.tr/ adresi üzerinden alınıyor.

81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak. Sosyal konut projesinde olduğu gibi adaylardan başvuru ücreti de alınmayacak.

İşte, detaylar;

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Orta gelirliye konut kredisi başvuru ekranı: TOKİ Yeni Evim konut kredisi şartları ve ödeme planı nasıl?

YENİ EVİM KAMPANYASI BAŞVURU ADIMLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru sürecini şu sözlerle anlattı:

-Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

-Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

-Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

Orta gelirliye konut kredisi başvuru ekranı: TOKİ Yeni Evim konut kredisi şartları ve ödeme planı nasıl?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

Orta gelirliye konut kredisi başvuru ekranı: TOKİ Yeni Evim konut kredisi şartları ve ödeme planı nasıl?

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

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