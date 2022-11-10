ÖTV indirimi son dakika gelişmeleri uzun süredir yakından takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Son olarak AK Parti'nin ÖTV indirimi ile ilgili bir yasa taslağı hazırlığına başladığı belirtilmişti. Tasarıda matrah artırımı ya da tamamen silinmesi gibi seçenekler üzerinde durulduğu öğrenilmişti. Bu gelişme sonrası "ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt aranırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Nebati, matrah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV matrahı nedir, ÖTV'de matrah düzenlemesi anlama gelir? İşte 2022 ÖTV indirimi son durum…