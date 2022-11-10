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Haberler Keşfet ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV matrahı nedir, ÖTV'de matrah düzenlemesi ne anlama gelir?
Giriş Tarihi: 10.11.2022 21:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 21:30

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV matrahı nedir, ÖTV'de matrah düzenlemesi ne anlama gelir?

ÖTV indirimi son dakika gelişmeleri uzun süredir yakından takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Son olarak AK Parti'nin ÖTV indirimi ile ilgili bir yasa taslağı hazırlığına başladığı belirtilmişti. Tasarıda matrah artırımı ya da tamamen silinmesi gibi seçenekler üzerinde durulduğu öğrenilmişti. Bu gelişme sonrası "ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt aranırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Nebati, matrah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV matrahı nedir, ÖTV'de matrah düzenlemesi anlama gelir? İşte 2022 ÖTV indirimi son durum…

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV matrahı nedir, ÖTV’de matrah düzenlemesi ne anlama gelir?

Otomobilde ÖTV indirimi son durum gelişmeleri araç satın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak ÖTV indirimi konusunda hazırlıkların başladığı bildirilmişti. AK Parti'nin yeni bir torba yasanın hazırlığını sürdürdüğü ve bu torba yasada ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri olacağı öğrenilmişti. Milyonları heyecanlandıran bu gelişme sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş bir açıklama geldi. Bakan Nebati, ÖTV'de matrah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu noktada ''ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV matrahı nedir, ÖTV'de matrah düzenlemesi ne anlama gelir?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair merak edilen o detaylar.

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV matrahı nedir, ÖTV’de matrah düzenlemesi ne anlama gelir?

SON DAKİKA: ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ, NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati, yaptığı açıklamada merak konusu olan ''ÖTV indirimi gelecek mi? Matrah düzenlemesi ile ilgili çalışmalar ne durumda?'' sorusunu yanıtladı.

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ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV matrahı nedir, ÖTV’de matrah düzenlemesi ne anlama gelir?

ÖTV İNDİRİMİ ÇALIŞMASI YOK

Bakan Nebati, otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili bir çalışma yapılmadığını duyurdu.

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV matrahı nedir, ÖTV’de matrah düzenlemesi ne anlama gelir?

MATRAH ARTIRIMI İLE İLGİLİ ÇALIŞILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi.

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV matrahı nedir, ÖTV’de matrah düzenlemesi ne anlama gelir?

ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM NEDİR?

Vatandaşların yoğun olarak merak ettiği otomobilde ÖTV indirimi tekrar gündeme geldi. Gelen bilgilere göre AK parti bu konuda bir yasa taslağı hazırlığına başladı. Birkaç alternatifli olan taslak ile ÖTV indirimi, matrah artırımı ya da tamamen silinmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre AK Parti Aralık ayının ikinci yarısında Meclis'e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürüyor. Bu torba yasada en dikkat çekici konu ise ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri olacak.

SON DAKİKA