ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM NEDİR?

Vatandaşların yoğun olarak merak ettiği otomobilde ÖTV indirimi tekrar gündeme geldi. Gelen bilgilere göre AK parti bu konuda bir yasa taslağı hazırlığına başladı. Birkaç alternatifli olan taslak ile ÖTV indirimi, matrah artırımı ya da tamamen silinmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre AK Parti Aralık ayının ikinci yarısında Meclis'e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürüyor. Bu torba yasada en dikkat çekici konu ise ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri olacak.