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Haberler Keşfet ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU! Bakan Özer duyurdu: 2023 MEB Yeni zamlı özel okul ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:26

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU! Bakan Özer duyurdu: 2023 MEB Yeni zamlı özel okul ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Özel okul ücretleri 2023 yılına girilmesiyle beraber gündemde en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bu noktada ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi için çocuklarını özel okula gönderen veliler, ''2023 Yeni özel okul ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?'' sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Özer, 2023 yılında özel okul ücretlerine yapılacak zam oranını duyurdu. Peki, MEB 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar.

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU! Bakan Özer duyurdu: 2023 MEB Yeni zamlı özel okul ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Özel okul ücretleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Çocuklarını özel okula gönderen veya ilk kez kayıt yaptıracak olan veliler, 2023 yılında geçerli olacak özel okul fiyatları için araştırmalarına başladı. Konu ile ilgili ilk açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer'in açıklamalarının ardından ilkokul, ortaokul ve lise özel okul ücretleri zam oranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Özel okul ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi, yıllık mı ödenecek? İşte, MEB 2023 Özel okul ücretleri artış oranı ile ilgili detaylar

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU! Bakan Özer duyurdu: 2023 MEB Yeni zamlı özel okul ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

SON DAKİKA: 2023 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI!

Geçtiğimiz yıl özel okul ücretleri artış oranı yüzde 36 olarak belirlenmişti. 2023 yılında geçerli olacak artış oranı için milyonlarca veli, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in zamlı özel okul fiyatları açıklamasına kilitlenmişti.

2023 özel okul ücretleri zam oranı 4 Ocak 2023 Çarşamba günü yapılan açıklama ile netlik kazandı. Bakan Özer, bu yıl da veliyi koruyacak bir özel okul ücreti artış oranı belirleyeceklerinin mesajını verdi.

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ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU! Bakan Özer duyurdu: 2023 MEB Yeni zamlı özel okul ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

2023 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığında özel öğretim kurumları yöneticileri ile yaptığı 2 saatlik '2023 Yılı Başlangıç Değerlendirme Toplantısı' sonrası 2023 yılında özel okullarda yapılacak ücret artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantıda sadece yapılacak ücret artışını konuşmadıklarını söyleyen Özer, "Aynı zamanda özel öğretim kurumlarının kalitesinin artması, hizmetiyle ilgili ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" dedi.

Özel okul temsilcileriyle yaptığı toplantıdan kısa bir süre sonra kamera karşısına geçen Bakan Özer, özel okullarda zam oranının yüzde 65 olduğunu duyurdu.

Öte yandan bu sene zam belirlemede bir değişikliğe gidildi ve ÜFE yerine TÜFE baz alınacak şekilde ücret artışı belirlendi. Bakan Özer kararın 5 Ocak 2023 tarihinden uygulamaya konulacağını bildirdi.

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU! Bakan Özer duyurdu: 2023 MEB Yeni zamlı özel okul ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

ÖZEL OKUL 2023 FİYAT LİSTESİ

Bakan Özer, yeni yıl için belirlenen zam oranına ilişkin şunları söyledi:

"Hem 2023 yılı enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçlerde desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık."

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 17.5 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı. Öğrencilerden 15 milyon 839 bin 140'ı resmî, 1 milyon 578 bin 233'ü özel öğretim kurumlarında eğitim gördü. Yani her 10 çocuktan biri özel okula gidiyor. Sistemde 56 bin 200 resmî okul, 14 bin 179 özel okul bulunuyor.

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU! Bakan Özer duyurdu: 2023 MEB Yeni zamlı özel okul ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

ZAMLI YENİ ÖZEL OKUL FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların mevcut giderlerini ve taleplerini göz önüne alıyor. Velilerin, zor durumda kalmaması için de şartlar göz önünde bulunduruluyor. Özel okul ücretleri artış oranı yıl içerisinde beklenen enflasyon oranı da göz önüne alınarak belirleniyor.

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