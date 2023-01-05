2023 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığında özel öğretim kurumları yöneticileri ile yaptığı 2 saatlik '2023 Yılı Başlangıç Değerlendirme Toplantısı' sonrası 2023 yılında özel okullarda yapılacak ücret artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantıda sadece yapılacak ücret artışını konuşmadıklarını söyleyen Özer, "Aynı zamanda özel öğretim kurumlarının kalitesinin artması, hizmetiyle ilgili ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" dedi.

Özel okul temsilcileriyle yaptığı toplantıdan kısa bir süre sonra kamera karşısına geçen Bakan Özer, özel okullarda zam oranının yüzde 65 olduğunu duyurdu.

Öte yandan bu sene zam belirlemede bir değişikliğe gidildi ve ÜFE yerine TÜFE baz alınacak şekilde ücret artışı belirlendi. Bakan Özer kararın 5 Ocak 2023 tarihinden uygulamaya konulacağını bildirdi.