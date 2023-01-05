Özel okul ücretleri 2023 yılına girilmesiyle beraber gündemde en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bu noktada ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi için çocuklarını özel okula gönderen veliler, ''2023 Yeni özel okul ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?'' sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Özer, 2023 yılında özel okul ücretlerine yapılacak zam oranını duyurdu. Peki, MEB 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar.