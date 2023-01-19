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Haberler Keşfet PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 10:11

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı için duyuru bekleniyor. Her yıl belli tarihlerde alımlar gerçekleşiyor. PTT'de işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli oluyor. Bu yüzden güncel personel alım şartları belli değil. Ancak genel şartlar haberimizde yer alıyor. Alımlara ve diğer bilgilere yönelik duyurular bilindiği üzere Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Peki PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı için başvuruların başlayacağı tarih bekleniyor. PTT 2023 personel alımı için güncel duyuru bekleniyor. İşte detaylar…

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN?

PTT 2023 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımına ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

PTT'de işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli oluyor. Bu yüzden güncel personel alım şartları belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde açıklanmıştı;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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