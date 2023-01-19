Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı için duyuru bekleniyor. Her yıl belli tarihlerde alımlar gerçekleşiyor. PTT'de işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli oluyor. Bu yüzden güncel personel alım şartları belli değil. Ancak genel şartlar haberimizde yer alıyor. Alımlara ve diğer bilgilere yönelik duyurular bilindiği üzere Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Peki PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?