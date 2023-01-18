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Haberler Keşfet PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı, başvuruları başladı mı ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 23:15 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 23:15

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı, başvuruları başladı mı ve şartları neler?

Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı başvuruları, tarihleri ve şartlarına yönelik sorgulamalar güncel olarak devam ediyor. 2023 Yılı Ocak ayı itibarıyla yeni yılda alımların yapılıp yapılmayacağını öğrenmek isteyenler "PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı, başvuruları başladı mı ve şartları neler?" sorularının yanıtları için araştırma yaparken resmi açıklamalara odaklandı. Peki; PTT personel alımı başvuruları başladı mı, tarihler belli oldu mu? İşte yanıtı!

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı, başvuruları başladı mı ve şartları neler?

PTT personel alımı 2023 sürecine dair sorgulamalar sürüyor. Yeni yılda alım olup olmayacağını öğrenmek isteyenler kurumdan gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Alımlara ve diğer bilgilere yönelik duyurular bilindiği üzere Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Peki; PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı, başvuruları başladı mı ve şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı, başvuruları başladı mı ve şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI 2023 OLACAK MI?

PTT 2023 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımına ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı, başvuruları başladı mı ve şartları neler?

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

PTT'de işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli oluyor. Bu yüzden güncel personel alım şartları belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde açıklanmıştı;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı, başvuruları başladı mı ve şartları neler?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı, başvuruları başladı mı ve şartları neler?

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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