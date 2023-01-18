Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı başvuruları, tarihleri ve şartlarına yönelik sorgulamalar güncel olarak devam ediyor. 2023 Yılı Ocak ayı itibarıyla yeni yılda alımların yapılıp yapılmayacağını öğrenmek isteyenler "PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı, başvuruları başladı mı ve şartları neler?" sorularının yanıtları için araştırma yaparken resmi açıklamalara odaklandı. Peki; PTT personel alımı başvuruları başladı mı, tarihler belli oldu mu? İşte yanıtı!