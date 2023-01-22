Şahmaran 2. Sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix dizisi 2. Sezon yayın tarihi için geri sayım!

Dijital platform Netflix'in yeni yerli dizisi Şahmaran 2. Sezon tarihi merakla bekleniyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı dizi, 8 bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Tutku ve gizem dolu hikayesiyle gündeme oturan Şahmaran oyuncu kadrosu ve konusu kadar çekim yerleri ile de izleyicilerin beğenisini topladı. İlk sezonu bitiren izleyiciler, Şahmaran yeni bölümler gelecek mi, ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Şahmaran yeni sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? İşte, Şahmaran dizisi 2. Sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler...