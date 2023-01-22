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Haberler Keşfet Şahmaran 2. Sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix dizisi 2. Sezon yayın tarihi için geri sayım!
Giriş Tarihi: 22.01.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 14:55

Şahmaran 2. Sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix dizisi 2. Sezon yayın tarihi için geri sayım!

Dijital platform Netflix'in yeni yerli dizisi Şahmaran 2. Sezon tarihi merakla bekleniyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı dizi, 8 bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Tutku ve gizem dolu hikayesiyle gündeme oturan Şahmaran oyuncu kadrosu ve konusu kadar çekim yerleri ile de izleyicilerin beğenisini topladı. İlk sezonu bitiren izleyiciler, Şahmaran yeni bölümler gelecek mi, ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Şahmaran yeni sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? İşte, Şahmaran dizisi 2. Sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler...

Şahmaran 2. Sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix dizisi 2. Sezon yayın tarihi için geri sayım!

Şahmaran dizisi 2. Sezon bölümleri için araştırmalar hız kazandı. 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix'te yayınlanan yeni yerli yapım, merak uyandıran hikayesi, oyuncuları ve çekim yerleri ile oldukça büyük ilgi gördü. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizide, Şahsu adında bir karakterin tehlikeli bir serüvende hem kendisini hem de aşkın gücünü keşfetmesi anlatılıyor. Mitolojik bir efsaneye dayanan ve fantastik bir hikayeye sahip olan dizinin 8 bölümden oluşan ilk sezonunu bir oturuşta bitiren izleyiciler, "Şahmaran dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Şahmaran 2. Sezon tarihi hakkında merak edilenler.

Şahmaran 2. Sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix dizisi 2. Sezon yayın tarihi için geri sayım!

ŞAHMARAN 2. SEZON TARİHİ: ŞAHMARAN 2. SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Netflix Türkiye yapımı Şahmaran dizisi yayın hayatına başladı.

Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizi, 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Netflix üzerinden tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluştu.

Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı dizinin ilk sezonu yayınlanır yayınlanmaz ikinci sezon ile ilgili detaylar da ortaya çıktı.

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Şahmaran 2. Sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix dizisi 2. Sezon yayın tarihi için geri sayım!

Dizide Maran karakterine hayat veren Burak Deniz, 2. sezon tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

2. sezonun 2023'ün sonunda yayınlanması beklenen Şahmaran dizisinin birkaç sezon sürmesi bekleniyor.

Şahmaran 2. Sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix dizisi 2. Sezon yayın tarihi için geri sayım!

ŞAHMARAN KONUSU

TIMS&B Productions imzalı Şahmaran dizisinin konusu şöyle;

Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.

Şahmaran 2. Sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix dizisi 2. Sezon yayın tarihi için geri sayım!

ŞAHMARAN OYUNCU KADROSU

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mahir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

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