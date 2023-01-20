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Haberler Keşfet Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Netflix dizisi Şahmaran oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:12

Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Netflix dizisi Şahmaran oyuncuları ve konusu

Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi Şahmaran 20 Ocak Cuma günü itibarıyla izleyicileriyle buluştu. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve uyarlama olup olmadığı merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu dizinin hikayesi, Şahsu'nun annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gitmesiyle başlıyor. Peki, Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi, ilk sezon kaç bölüm? İşte, Netflix dizisi Şahmaran oyuncu kadrosu ve konusu…

Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Netflix dizisi Şahmaran oyuncuları ve konusu

İzleyiciler tarafından uzun süredir merakla beklenen Netflix'in yeni yerli yapımı Şahmaran dizisi için geri sayım sona erdi. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir gibi isimleri buluşturan dizi, 20 Ocak Cuma günü yayın hayatına başladı. Fantastik bir hikayeye sahip olan dizi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile merak uyandırdı. Emine Buzkan Kaynak'ın "Şah-ı Mar" eserinden uyarlanan dizide Şahsu adında bir karakterin tehlikeli bir serüvende hem kendisini hem de aşkın gücünü keşfetmesi anlatılıyor. Peki, Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahmaran dizisi uyarlama mı, ne anlatıyor, nerede çekildi? İşte, Şahmaran dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler.

Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Netflix dizisi Şahmaran oyuncuları ve konusu

ŞAHMARAN DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI!

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Netflix Türkiye yapımı Şahmaran dizisi yayın hayatına başladı.

Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizi, 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Netflix üzerinden tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluştu.

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Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Netflix dizisi Şahmaran oyuncuları ve konusu

ŞAHMARAN YAYINLANDI MI, İLK SEZON KAÇ BÖLÜM?

Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı ve toplamda 8 bölümden oluşan Şahmaran dizisinin birkaç sezon sürmesi bekleniyor.

Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Netflix dizisi Şahmaran oyuncuları ve konusu

ŞAHMARAN KONUSU

Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı TIMS&B Productions imzalı Şahmaran dizisinin konusu şöyle;

Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.

Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Netflix dizisi Şahmaran oyuncuları ve konusu

ŞAHMARAN OYUNCU KADROSU

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mahir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

Nilay Erdönmez

Nil Sude Albayrak

Ayşe Lebriz Berkem

Ece Ertez

Baran Soysal

Almina Günaydın

Ekin Gökgöz

Mert Doğan

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