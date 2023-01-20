Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi Şahmaran 20 Ocak Cuma günü itibarıyla izleyicileriyle buluştu. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve uyarlama olup olmadığı merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu dizinin hikayesi, Şahsu'nun annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gitmesiyle başlıyor. Peki, Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi, ilk sezon kaç bölüm? İşte, Netflix dizisi Şahmaran oyuncu kadrosu ve konusu…