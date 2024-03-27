Sandık görevli ücretleri 2024: Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

YSK sandık görevlisi ücreti 2024 ne kadar, belli oldu mu, ne zaman yatacak soruları oy verme işleminin yapılacağı gün yurt genelinde sandık görevlisi olarak sandık başında bulunacak binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Türkiye, 31 Mart Pazar günü 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek. Seçim haftasına girilirken vatandaşların nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen sorgulama ekranı üzerinde cevabını buldu. Peki, sandık görevlisi ücretleri 2024 ne kadar, ne zaman, ayın kaçında yatacak, belli oldu mu? İşte, 31 Mart 2024 sandık görevlisi ücretleri…