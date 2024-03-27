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Haberler Keşfet Sandık görevli ücretleri 2024: Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 07:36

Sandık görevli ücretleri 2024: Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne kısa bir zaman kala sandık görevlisi ücretleri merak ediliyor. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı genel seçimlerde, seçim görevlileri sandık başında olacak. Geçtiğimiz günlerde YSK seçmenlerin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını açıklamıştı. Peki, sandık görevlisi ücretleri 2024 ne kadar, belli oldu mu, ne kadar ücret alıyor? İşte, 31 Mart 2024 sandık görevlisi ücretleri…

Sandık görevli ücretleri 2024: Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

YSK sandık görevlisi ücreti 2024 ne kadar, belli oldu mu, ne zaman yatacak soruları oy verme işleminin yapılacağı gün yurt genelinde sandık görevlisi olarak sandık başında bulunacak binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Türkiye, 31 Mart Pazar günü 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek. Seçim haftasına girilirken vatandaşların nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen sorgulama ekranı üzerinde cevabını buldu. Peki, sandık görevlisi ücretleri 2024 ne kadar, ne zaman, ayın kaçında yatacak, belli oldu mu? İşte, 31 Mart 2024 sandık görevlisi ücretleri…

Sandık görevli ücretleri 2024: Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden önce birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. İlki sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK)tarafından belirlenir.İkinci kategorideki sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir.

Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilir. Siyasi parti üyeliği olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

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Sandık görevli ücretleri 2024: Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi...

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Sandık görevli ücretleri 2024: Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek. Oy verme işleminin yapılacağı gün yurt genelinde binlerce kişi sandık başında görev alacak.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL,

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Sandık görevli ücretleri 2024: Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

31 Mart 2024 yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı henüz kesinleşmedi. Tarih netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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