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Sandık görevli ücretleri 2024: Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
07:36
Sandık görevli ücretleri 2024: Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak, hangi tarihte?
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne kısa bir zaman kala sandık görevlisi ücretleri merak ediliyor. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı genel seçimlerde, seçim görevlileri sandık başında olacak. Geçtiğimiz günlerde YSK seçmenlerin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını açıklamıştı. Peki, sandık görevlisi ücretleri 2024 ne kadar, belli oldu mu, ne kadar ücret alıyor? İşte, 31 Mart 2024 sandık görevlisi ücretleri…