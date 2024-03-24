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Şans Topu 24 Mart sonuçları belli oluyor! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.03.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
18:05
Şans Topu 24 Mart sonuçları belli oluyor! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans Topu çekilişi, Milli Piyango Online tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştiriyor. Son çekilişte 5+1 bilen bir kişi, 1 milyon 296 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango ile 24 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı