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Haberler Keşfet Şans Topu 24 Mart sonuçları belli oluyor! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.03.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 18:05

Şans Topu 24 Mart sonuçları belli oluyor! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans Topu çekilişi, Milli Piyango Online tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştiriyor. Son çekilişte 5+1 bilen bir kişi, 1 milyon 296 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango ile 24 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans Topu 24 Mart sonuçları belli oluyor! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi bu akşam MP TV canlı yayını ile noter huzurunda gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye hayali ile biletlerini alan şans oyunu severler, heyecanla çekiliş saatini beklemeye başladı. Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak.

Şans Topu 24 Mart sonuçları belli oluyor! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

24 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.

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Şans Topu 24 Mart sonuçları belli oluyor! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu 24 Mart sonuçları belli oluyor! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyun severler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu 24 Mart sonuçları belli oluyor! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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