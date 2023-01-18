Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir? Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü?

1291 yılında İlhanlı imparatoru Argun Han'ın ölümünün ardından kaos ortaya çıktı. Kırım'da yaşayan II. İzzeddin Keykavus'un oğlu Selçuklu şehzadesi Kılıçarslan, Selçuklu tacı için mücadele etmek için 1292 yılında Anadolu'ya geldi ve Kastamonu'daki Türkmenleri örgütlemeye başladı.

Ağabeyi Sultan II. Gıyaseddin Mesud, Kastamonu'ya yürüdü ancak Kılıçarslan onu pusuya düşürdü. II. Mesud, bu pusuda esir alındıysa da Alaeddin Geyhatu'nun gönderdiği, içinde Yaman Candar'ın da bulunduğu, yardımcı birlikler sayesinde kurtarıldı.