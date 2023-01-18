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Haberler Keşfet Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir? Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:48

Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir? Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü?

Candaroğulları Beyliğinin kurucu beyi Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir araştırılıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, Moğollar, Germiyanoğlu, Candaroğlu, Karesioğlu Beyleri ve İsmihan Sultan tarafından kuşatılmış durumdadır. Yeni bölümde işlenen Candaroğulları ile beraber beyliğin kurucusu Şemseddin Yaman Candar Bey hayatı ile merak konusu oldu. Şemseddin Yaman Candar, Selçuklu şehzadelerinden Rükneddin Kılıç Arslan'ın eline esir düşen Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Mesud'u kurtarmasıyla biliniyor. Peki, Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir? Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü? İşte, hakkında bilgiler…

Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir? Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü?

Tarihte Şemseddin Yaman Candar Bey kimdir sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra kurulan Candaroğulları Beyliği konu alınıyor. Bu noktada Candaroğulları Beyliği'nin kurucu beyi Şemseddin Yaman Candar Bey hakkında araştırmalar hız kazandı. Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir sorusu izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Yaman Candar Bey'in Türkmen asıllı olduğu belirtiliyor. Peki, Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü? İşte, hakkında merak edilenler…

Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir? Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü?

ŞEMSEDDİN YAMAN CANDAR BEY KİMDİR?

Yaman Candar ya da Jandar, tam ismi Temur Şemseddin Yaman Candar, Anadolu'da tahmini 1291-92 yıllarında kurulmuş olan Candaroğulları Beyliğinin kurucu beyidir.

Türkmen asıllı olup hakkında Alayundlu boyuna mensup olduğuna dair iddialar yer alsa da bu iddiaların doğruluğu belli değildir.

"Candar" ismi aynı zamanda Selçuklu sarayındaki muhafızlarının unvanı olmasından dolayı Yaman Candar, muhtemelen Selçuklu sarayında görevli bir Candardır.

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Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir? Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü?

1291 yılında İlhanlı imparatoru Argun Han'ın ölümünün ardından kaos ortaya çıktı. Kırım'da yaşayan II. İzzeddin Keykavus'un oğlu Selçuklu şehzadesi Kılıçarslan, Selçuklu tacı için mücadele etmek için 1292 yılında Anadolu'ya geldi ve Kastamonu'daki Türkmenleri örgütlemeye başladı.

Ağabeyi Sultan II. Gıyaseddin Mesud, Kastamonu'ya yürüdü ancak Kılıçarslan onu pusuya düşürdü. II. Mesud, bu pusuda esir alındıysa da Alaeddin Geyhatu'nun gönderdiği, içinde Yaman Candar'ın da bulunduğu, yardımcı birlikler sayesinde kurtarıldı.

Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir? Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü?

CANDAROĞULLARI ŞEMSEDDİN YAMAN CANDAR BEY NASIL ÖLDÜ?

Yeni İlhanlı imparatoru Alaeddin Geyhatu, kendisine yardımcı olmasından dolayı Yaman Candar'dan memnun kaldı ve ona Eflani'yi ikta olarak verdi.

Yaman Candar'ın sonraki hayatı hakkında kayıt yoktur. Muhtemelen 1328 yılı öncesinde ölmüştür. Yerine oğlu I. Süleyman Paşa geçmiştir.

Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir? Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü?

CANDAROĞULLARI BEYLİĞİ HAKKINDA

Candaroğulları Beyliği, İlhanlı hükümdarı olan Geyhatu tarafından Eflani'nin Şemseddin Yaman Candar'a verilmesi sonucunda kurulmuştur. 1291 yılında Kastamonu ve çevresinde kurulan Candaroğulları Beyliği'nin Kastamonu ve Sinop'a hakim olduğu bilinir. Soy ağacı ise şu şekildedir;

Şemseddin Yaman Candar

I. Süleyman Paşa

I. İbrahim Bey

Yakup Bey

Emir Adil Bey

Kötürüm Bayezid

II. Süleyman Paşa

İsfendiyar Bey

II. İbrahim Bey

İsmail Bey

Kızıl Ahmed Bey

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