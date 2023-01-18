Candaroğulları Beyliğinin kurucu beyi Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir araştırılıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, Moğollar, Germiyanoğlu, Candaroğlu, Karesioğlu Beyleri ve İsmihan Sultan tarafından kuşatılmış durumdadır. Yeni bölümde işlenen Candaroğulları ile beraber beyliğin kurucusu Şemseddin Yaman Candar Bey hayatı ile merak konusu oldu. Şemseddin Yaman Candar, Selçuklu şehzadelerinden Rükneddin Kılıç Arslan'ın eline esir düşen Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Mesud'u kurtarmasıyla biliniyor. Peki, Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir? Candaroğulları Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü? İşte, hakkında bilgiler…