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Haberler Keşfet Son dakika: Kahramanmaraş depremi Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Adana, Hatay illerinde hissedildi! Can kaybı var
Giriş Tarihi: 06.02.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 07:17

Son dakika: Kahramanmaraş depremi Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Adana, Hatay illerinde hissedildi! Can kaybı var

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok il depremle sallandı. AFAD tarafından duyurulan 7.4 şiddetindeki büyük deprem Kahramanmaraş depremi Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Adana, Hatay illerinde hissedildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğündeki depremi saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem takip etti. Öte yandan can kayıpları da var. İşte son depremler listesi ve Kahramanmaraş depremi hakkındaki açıklamalar…

Son dakika: Kahramanmaraş depremi Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Adana, Hatay illerinde hissedildi! Can kaybı var

6 Şubat Pazartesi sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. Can ve hasar kaybı gelen ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kendi illerinde depremi ufak sarsıntılarla hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. En son En büyüğü 6.6 olmak üzere 32 artçı deprem meydan geldi.

Son dakika: Kahramanmaraş depremi Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Adana, Hatay illerinde hissedildi! Can kaybı var

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,4 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. Bölgede olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle birçok ildeki binalarda yıkım meydana gelirken, depremin şiddeti Doğu Karadeniz'de de hissedildi. Bölgede Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illeri yaklaşık 1 dakika boyunca sallandı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anında bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki ve bazı evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.

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Son dakika: Kahramanmaraş depremi Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Adana, Hatay illerinde hissedildi! Can kaybı var

GAZİANTEPTE'DE HİSSEDİLDİ

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz." açıklamasını yaptı.

MALATYA'DA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 420 YARALI VAR

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

DİYARBAKIR'DA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kentte ilke belirlemelere göre 6 binanın yıkıldığını, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 79 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ŞANLIURFA'DA 17, OSMANİYE'DE 7 CAN KAYBI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

Ayhan yıkılan binalarda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Son dakika: Kahramanmaraş depremi Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Adana, Hatay illerinde hissedildi! Can kaybı var

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKİPLER İVEDİLİKLE SEVK EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

Son dakika: Kahramanmaraş depremi Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Adana, Hatay illerinde hissedildi! Can kaybı var
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