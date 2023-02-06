Son dakika: Kahramanmaraş depremi Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Adana, Hatay illerinde hissedildi! Can kaybı var

GAZİANTEPTE'DE HİSSEDİLDİ
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz." açıklamasını yaptı.
MALATYA'DA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 420 YARALI VAR
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.
DİYARBAKIR'DA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kentte ilke belirlemelere göre 6 binanın yıkıldığını, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 79 kişinin de yaralandığını duyurdu.
ŞANLIURFA'DA 17, OSMANİYE'DE 7 CAN KAYBI
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.
Ayhan yıkılan binalarda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.