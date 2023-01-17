Haberler Keşfet Sülüs kağıdı nedir? 2023 e-Devlet Bedelli askerlik sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 17.01.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:31

Sülüs kağıdı nedir? 2023 e-Devlet Bedelli askerlik sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır?

Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe kısa süre kala her celp döneminde vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşların merak ettiği konu "Sülüs kağıdı nedir, nasıl ve nereden alınır?" sorusu gündeme taşındı. Sevk belgesi olarak da bilinen bu belgede silah altına girecek olan yükümlülerin kışla bilgileriyle beraber, birliğe teslim olma tarihi gibi her türlü detay yer alıyor. Bu kağıt e devlet aracılığı ile de görüntülenebiliyor. Peki, Sülüs kağıdı nedir? Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…