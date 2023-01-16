Survivor 2023 kadrosu resimli: Survivor Ünlüler, Fenomenler, Gönüllüler takımında kimler var, kaç yaşındalar?

Survivor 2023 kadrosu Dominik adasında yerini aldı. İlk oyunda kazanan da belli oldu. Ödül oyunu ardından adada şartlar belli oldu. Yeni sezonda yarışmaya giren birçok isim sosyal medyadan da takip edilemeye başladı. Survivor Ünlüler, Fenomenler ve Gönüllüler takımında kimler var, hangi isimler yer alıyor soruları da yarışmayla birlikte yanıt arıyor. İşte, yeni Survivor kadrosu/yarışmacıları…