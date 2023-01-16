Survivor 2023 kadrosu resimli: Survivor Ünlüler, Fenomenler, Gönüllüler takımında kimler var, kaç yaşındalar?

Survivor kadrosu Ünlüler, Fenomenler, Gönüllüler takımıyla adada yerini aldı. İlk oyunların ardından bazı isimler de ortaya çıktı. Survivor 2023 kadrosu televizyon, sinema, müzik, internet, spor alanlarından tanınan birçok isim ile şekillendi. Yarışma öncesinde Acun Ilıcalı tarafından isimleri paylaşılan Survivor yarışmacıları birbirinden renkli kişilerden oluşuyor. İlk oyunla birlikte favoriler belirlenmeye başladı. İlk bölümle birlikte heyecan doruktaydı. Yarışma haftanın 6 günü ekranlarda olacak. İşte, Survivor 2023 kadrosu…