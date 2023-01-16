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Haberler Keşfet Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 06:12

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 maratonu dün akşam itibariyle başladı. Ünlüler ve Gönüllüler ilk dokunulmazlık oyununu oynadı. Zorlu parkur yarışında ise galip gelen yalnızca bir takım oldu. Pazartesi günü gerçekleşecek dokunulmazlık oyunu ile toplam dört eleme adayı çıkarılacak. İki adayı da performans birincileri belirleyecek. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?

Survivor maratonu tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ederken dokunulmazlık oyunu heyecanı izleyiciyle buluşuyor. Pazar günü yayınlanan 1.bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım erzağında sahibi oldu. Rekabet ve hırsın giderek arttığı yarışmada 15 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyununu kim hangi takım aldı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununun heyecanı dün akşam yaşandı. Yeni bölüm tanıtımının yayınlanmasının ardından ödül oyununun yanı sıra dokunulmazlık oyunlarının da gerçekleşeceği ortaya çıktı. Peki ödül oyununu hangi takım kazanacak?

Survivor 2023'ün ilk dokunulmazlığını 3-1 ile Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 OCAK 2023

Survivor ödül oyunu kazananı belli oldu. Ödül oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu..

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 sezonunun ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet başladı. Yarışmacılar zorlu şartlara rağmen son nefeslerine kadar mücadele ettiler.

Kadınlar yarışını Gönüllüler kazandı. Erkekler yarışının sonucu yarışın seyrini belli edecek.

Kadınlar yarışını 6 - 5 skorla Gönüllüler aldı.

Erkek yarışmacıların oyunu sonucunda dokunulmazlığı kazananı belli olacak.

Erkeklerin yarıştığı oyunda 6-5 ünlü erkekler yendi. Böylelikle berabere kalmış oldular. Şimdi de beraberliği bozmak için iki takımın en iyi yarışan kadınlarla en iyi yarışan erkekleri bir tur daha yarıştı.

Bayrak yarışında da gönüllüler kazandı.

Survivor 2023'ün ilk dokunulmazlığını 3-1 ile GÖNÜLLÜLER kazandı.

Dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı erzağında sahibi oldu. Ünlüler ise erzağın 3'te 1'ine sahip olarak daha az erzakları olmuş oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SURVİVOR'DA BARAKA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Zorlu yarış Survivor'da başladı! İlk olarak 6 fenomenin, Acun Ilıcalı tarafından Ünlüler yada Gönüllüler, hangi takıma gideceği açıklandı. Böylece iki takımın son hali netleşti.

Ünlüler ve Gönüllüler, kritik öneme sahip olan baraka ödülü için ilk kez karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden takım 5 gün boyunca zorlu şartlarda yaşamaya devam edecek. Kazanana barakanın yanı sıra Survivor kiti veriliyor. İlk olarak kadınlar parkura çıktı ve gönüllüler kazandı. Erkeklerin çıktığı ikinci turda da kazanan gönüllüler oldu. Böylece baraka ve Survivor kiti mavi takıma gitti.

Ödül ve dokunulmazlık oyunları puzzle ile başladı. 2023 Survivor'da ilk kez uygulanan akıl oyunları da yarışmanın birinci gününde parkurda göründü. Pazartesi günü gerçekleşecek dokunulmazlık oyunu ile toplam dört eleme adayı çıkarılacak. İki adayı da performans birincileri belirleyecek.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI

Survivor 2023'te Seçkin Piriler, sezonun ilk eleme adayı oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?
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