Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi oynandı. Zorlu oyunda yarışmacılar oldukça zorlanırken kazanan takımı ve sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde eleme adayı seçilen ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;