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Haberler Keşfet Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 22:22

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

31 Ocak 2023 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında bir kritik dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda psikolojik ve fiziki sınırlarını zorlayan takımlardan en başarılı oyunlara imza atan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Öte yandan Survivor son bölümde kazanan takımı ve eleme adayı seçilen isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularına cevap arıyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı olan isimler.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi oynandı. Zorlu oyunda yarışmacılar oldukça zorlanırken kazanan takımı ve sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde eleme adayı seçilen ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

31 Ocak 2023 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu çamur parkurunda mücadele eden takımlardan en başarılı olan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım haftanın son eleme adaylarını potaya gönderdi.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

KADINLAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununun ilk etabı kadınlarla başladı. Çamur parkurunda zor anlar yaşayan takımlar arasında en başarılı performansı gösteren takı ünlüler oldu ve kadınlar etabını ünlüler kazandı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

ERKEKLER DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun ilk etabında oynanan kadınlar oyununu ünlülerin kazanması sonrasında erkek yarışmacılar parkura çıktı. Oyun halen devam ediyor.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazık oyununda kadınlar ve erkekler etaplarının ardından kazanan belli olacak.

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