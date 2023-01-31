31 Ocak 2023 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında bir kritik dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda psikolojik ve fiziki sınırlarını zorlayan takımlardan en başarılı oyunlara imza atan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Öte yandan Survivor son bölümde kazanan takımı ve eleme adayı seçilen isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularına cevap arıyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı olan isimler.