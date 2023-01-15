Haberler Keşfet Survivor yarışmacı kadrosu 2023: Survivor ünlüler, gönüllüler, fenomenler kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 15.01.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 17:01

Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu belli oldu. Adada yaşam mücadelesi verecek olan yarışmacılar arasında ünlü, fenomen ve gönüllü pek çok isim var. Kıran kırana mücadelenin hız kesmediği yarışma 15 Ocak Pazar günü itibariyle ekranlarda olacak. "All Star" sezonuyla ekranlara gelen Survivor 2023'de geçtiğimiz sezonların en iyileri yarışıyor. Survivor 2023'nin başlamasının ardından yarışmacılar da merak konusu oldu. Peki Survivor yarışmacı kadrosu 2023 kimler var? İşte Survivor ünlüler, gönüllüler, fenomenler kadrosu