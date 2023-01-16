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Haberler Keşfet E okul ile Takdir teşekkür hesaplama ekranı! 2022-2023 Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:12

E okul ile Takdir teşekkür hesaplama ekranı! 2022-2023 Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

Okullarda sömestr tatili öncesi sona yaklaşılırken öte yandan takdir teşekkür hesaplama ekranı binlerce öğrencinin gündemine geldi. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla derslerine çalışan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminde belge alıp alamayacaklarını merak ediyor. Bu noktada ise "4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne not ortalaması nasıl hesaplanır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 e okul ile takdir ve teşekkür belgesi ve karne ortalaması hesaplama ekranı...

E okul ile Takdir teşekkür hesaplama ekranı! 2022-2023 Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

2022-2023 Eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine az bir zaman kaldı. 1.Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Yapılan sınavların ardından değerlendirme işlemleri sonrası karne notları netleşecek. Bu noktada, "İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; MEB yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işlemlerine dair kriterler de açıklanmıştı. İşte Takdir teşekkür hesaplama e-Okul karne notu bilgileri.

E okul ile Takdir teşekkür hesaplama ekranı! 2022-2023 Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ (KARNE NOT ORTALAMASI) HESAPLAMA!

Öğrenciler, yaz tatili için geri sayımını sürdürürken MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinde de karne notlarını öğrenmeye başladı. Son sınavların sonuçlarıyla beraber dönem sonunda karnelerini alacak öğrenciler takdir teşekkür belgesi için de ortalama hesabı yapıyor.

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E okul ile Takdir teşekkür hesaplama ekranı! 2022-2023 Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

E okul ile Takdir teşekkür hesaplama ekranı! 2022-2023 Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

E okul ile Takdir teşekkür hesaplama ekranı! 2022-2023 Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

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