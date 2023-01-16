Haberler Keşfet E okul ile Takdir teşekkür hesaplama ekranı! 2022-2023 Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:12

E okul ile Takdir teşekkür hesaplama ekranı! 2022-2023 Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

Okullarda sömestr tatili öncesi sona yaklaşılırken öte yandan takdir teşekkür hesaplama ekranı binlerce öğrencinin gündemine geldi. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla derslerine çalışan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminde belge alıp alamayacaklarını merak ediyor. Bu noktada ise "4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne not ortalaması nasıl hesaplanır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 e okul ile takdir ve teşekkür belgesi ve karne ortalaması hesaplama ekranı...