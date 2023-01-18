Haberler Keşfet TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 18 Ocak 2+1 3+1 Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula

Giriş Tarihi: 18.01.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 07:40

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 18 Ocak 2+1 3+1 Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ Antalya kura çekimi başlıyor! TOKİ kuralarında altıncı etap Eskişehir ile başlarken, Mersin, Bilecik ve Sakarya ile devam etti. Bugün TOKİ Antalya kura sonuçları Merkez ilçesi için belli olacak. 7 bin 150 konut Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde sahiplerini bulacak. Çekiliş Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salonda yapılacak ve noter huzurunda canlı yayında vatandaşlara sunulacak. TOKİ Antalya kura sonuçları canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar kurayı takip edebilir. Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi, kuralar bittikten sonra belli olacak. 4600 konut bugün hak sahibini bulacak. İşte Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı