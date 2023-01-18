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Haberler Keşfet TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 18 Ocak 2+1 3+1 Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula
Giriş Tarihi: 18.01.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 07:40

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 18 Ocak 2+1 3+1 Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ Antalya kura çekimi başlıyor! TOKİ kuralarında altıncı etap Eskişehir ile başlarken, Mersin, Bilecik ve Sakarya ile devam etti. Bugün TOKİ Antalya kura sonuçları Merkez ilçesi için belli olacak. 7 bin 150 konut Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde sahiplerini bulacak. Çekiliş Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salonda yapılacak ve noter huzurunda canlı yayında vatandaşlara sunulacak. TOKİ Antalya kura sonuçları canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar kurayı takip edebilir. Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi, kuralar bittikten sonra belli olacak. 4600 konut bugün hak sahibini bulacak. İşte Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 18 Ocak 2+1 3+1 Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ Antalya kura çekimi Merkez ilçesi ile başlıyor. Toplamda 4600 konut noter huzurunda hak sahibini bulacak. Emekli, genç, engelli gazi ve yakınları ile diğer kategorisinden başvuran vatandaşlar çekilişe katılacak. TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi her an Youtube üzerinden canlı olarak vatandaşlarla paylaşılacak. Peki, Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 18 Ocak 2+1 3+1 Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ 6. ETAP KURALARI BAŞLADI!

12 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara ve Adana'da çekiliş devam ederken Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Antalya, Isparta sonuçları açıklanacak.

İşte, Antalya TOKİ kura çekimi tarihleri:

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TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 18 Ocak 2+1 3+1 Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

7 bin 150 konut Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulacak.

Antalya çekilişi 18-22 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar Merkez ilçesinde 13.00'da, diğer ilçelerde saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salonda yapılacak ve canlı yayın ile aktarılacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 18 Ocak 2+1 3+1 Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula

18 OCAK: MERKEZ

20 OCAK: ALANYA, MANAVGAT, SERİK

21 OCAK: GAZİPAŞA, KAŞ, KEMER

22 OCAK: AKSEKİ, DEMRE, FİNİKE, İBRADI, KORKUTELİ

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 18 Ocak 2+1 3+1 Merkez Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ ANTALYA EVLERİ 2+1 3+1 KONUT SAYISI

MERKEZ: 4.600 KONUT

ALANYA: 500

MANAVGAT: 350

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