Haberler Keşfet Kocaeli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:19

Kocaeli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Kocaeli'ye geldi. 6. Etap kapsamında düzenlenen kurada 177 engelli kontenjanı, 451 emekli kontenjanı olmak üzere 2 bin 255 ev sahibini bulacak. Bu noktada ise başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 19 Ocak 2023 TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!