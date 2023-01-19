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Haberler Keşfet Kocaeli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:19

Kocaeli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Kocaeli'ye geldi. 6. Etap kapsamında düzenlenen kurada 177 engelli kontenjanı, 451 emekli kontenjanı olmak üzere 2 bin 255 ev sahibini bulacak. Bu noktada ise başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 19 Ocak 2023 TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

Kocaeli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları asil isim listesi sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları için gözler bugün de devam eden kuraya çevrildi. Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla beklerken öte yandan bugün de sabah saatlerinden itibaren "19 Ocak 2023 TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. İşte TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…

Kocaeli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları asil isim listesi sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ 6. ETAP KURALARI BAŞLADI!

12 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara ve Adana'da çekiliş devam ederken Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Antalya, Isparta sonuçları açıklanacak.

İşte, Kocaeli TOKİ kura çekimi tarihleri:

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Kocaeli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları asil isim listesi sorgulama – canlı izle ekranı!

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

5 bin 200 konut İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulacak.

Kocaeli çekilişi 18-21 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş İzmit Atatürk Kapalı Sapor Salonunda yapılacak ve canlı yayın ile aktarılacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

Kocaeli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları asil isim listesi sorgulama – canlı izle ekranı!

18 OCAK: İZMİT (SEKBANLI-SEPETÇİ)

19 OCAK: DERİNCE (SOPALI)

20 OCAK: GEBZE, KÖRFEZ

21 OCAK: DİLOVASI, KANDIRA

TOKİ KOCAELİ KURALARI CANLI YAYINLANIYOR

TOKİ Kocaeli kura çekimi TOKİ'nin Youtube kanalından canlı şekilde ekranlara geliyor.

Kocaeli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları asil isim listesi sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ KOCAELİ KURA CANLI İZLE

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama işlemleri 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılacak. TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları e devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

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