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Haberler Keşfet TOKİ kura takvimi 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 12:00

TOKİ kura takvimi 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura takvimi 24 Ocak 2023'e kadar güncellendi! Akdeniz Bölgesindeki iller için de kuralar başlarken, bu hafta içerisinde Ankara ve Adana illeri TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden erişime açılacak. 7 Kasım'da başlayan kuralar, Mart 2023'e kadar sona erecek. Bu noktada TOKİ kura tarihleri il il Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. 2+1 3+1 250 bin konut, kura yoluyla sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel TOKİ kura takvimi 5. etap

TOKİ kura takvimi 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura takvimi 5. etap devam ediyor. 81 ilde 2+1 3+1 250 bin Sosyal Konut hak sahiplerini kura yoluyla buluyor. "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı 24 Ocak 2023 tarihine kadar detaylandırılmış durumda. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte yeni paylaşılan TOKİ kura takvimi 2023

TOKİ kura takvimi 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.

Takvim güncellendi; 12-24 Ocak 2023 tarihleri arasında çekilecek kuralar belli oldu!

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TOKİ kura takvimi 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

12 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura takvimi 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

12 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara ve Adana'da çekiliş devam ederken Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Antalya, Isparta sonuçları açıklanacak.

İşte, güncel takvim:

TOKİ kura takvimi 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

12 - 24 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-17 Ocak 2023: Mersin

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