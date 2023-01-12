Haberler Keşfet TOKİ kura takvimi 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 12:00

TOKİ kura takvimi 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura takvimi 24 Ocak 2023'e kadar güncellendi! Akdeniz Bölgesindeki iller için de kuralar başlarken, bu hafta içerisinde Ankara ve Adana illeri TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden erişime açılacak. 7 Kasım'da başlayan kuralar, Mart 2023'e kadar sona erecek. Bu noktada TOKİ kura tarihleri il il Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. 2+1 3+1 250 bin konut, kura yoluyla sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel TOKİ kura takvimi 5. etap