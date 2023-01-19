Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet TOKİ Orta gelir konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2023 Yeni Evim TOKİ Orta gelir konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı
Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 10:34

TOKİ Orta gelir konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2023 Yeni Evim TOKİ Orta gelir konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı

Orta gelir konut projesi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Dar gelirliler için hayata geçirilen sosyal konut projesinden sonra orta gelir grubuna yönelik Yeni Evim kampanyası hazırlandı. Sadece sıfır konutlar için geçerli olan orta gelir konut projesi başvuru ekranı 16 Ocak'ta erişime açıldı. Bu noktada uygun kredi faiz oranı ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde orta gelirliye konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı gibi detaylar yer alıyor. Peki, TOKİ orta gelir konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2023 Yeni Evim TOKİ orta gelir konut kredisi hesaplama ve ödeme planı hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ Orta gelir konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı 2023: Yeni Evim TOKİ Orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır?

Orta gelir konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Orta gelir grubu için hayata geçirilen Yeni Evim Kampanyası ile vatandaşlar yüzde 10 peşinat ödeyerek 0,69 kredi faiz oranı, uzun vade fırsatı ve uygun ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. Bu noktada sıfır ev sahibi olmanın hayalini kuranlar, 2023 TOKİ Yeni Evim Kampanyası başvuru şartları ve ödeme planı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 16 Ocak'ta başvuruları alınmaya başlayan TOKİ Yeni Evim projesine ilgi oldukça yoğun. Peki, TOKİ orta gelir konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar kredi veriyor, şartları neler? İşte, 2023 Yeni Evim konut kredisi hesaplama işlemleri ve tüm detaylar…

TOKİ Orta gelir konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı 2023: Yeni Evim TOKİ Orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır?

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Yeni Evim projesi kapsamında yurt genelinde orta gelir için yeni bir kampanya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak'tan (yarın) itibaren devreye girdi.

81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak. Proje için başvuru ücreti alınmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Orta gelir konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı 2023: Yeni Evim TOKİ Orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YEni Evim projesi adıyla duyurulan orta gelirliye konut kampanyası başvuruları alınmaya başladı. 16 Ocak 2023 tarihinde başlayan başvurular hakkında detaylı bilgi https://yenievimkampanyasi.com.tr/ adresi üzerinden alınıyor.

81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak. Sosyal konut projesinde olduğu gibi adaylardan başvuru ücreti de alınmayacak.

İşte, detaylar;

TOKİ Orta gelir konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı 2023: Yeni Evim TOKİ Orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır?

YENİ EVİM KAMPANYASI BAŞVURU ADIMLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru sürecini şu sözlerle anlattı:

-Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

-Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

-Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

TOKİ Orta gelir konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı 2023: Yeni Evim TOKİ Orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

Ev 5 yıl satılamayacak

SON DAKİKA