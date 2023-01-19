Haberler Keşfet TOKİ Orta gelir konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2023 Yeni Evim TOKİ Orta gelir konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı

Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 10:34

Orta gelir konut projesi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Dar gelirliler için hayata geçirilen sosyal konut projesinden sonra orta gelir grubuna yönelik Yeni Evim kampanyası hazırlandı. Sadece sıfır konutlar için geçerli olan orta gelir konut projesi başvuru ekranı 16 Ocak'ta erişime açıldı. Bu noktada uygun kredi faiz oranı ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde orta gelirliye konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı gibi detaylar yer alıyor. Peki, TOKİ orta gelir konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2023 Yeni Evim TOKİ orta gelir konut kredisi hesaplama ve ödeme planı hakkında tüm merak edilenler...