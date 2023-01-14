Tunga Sayan kimdir? 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor yarışmacısı Tunga Sayan hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takımın kıyasıya rekabetine şahit olacağız. Yarışmada Tunga Sayan gönüllüler takımında performans sergileyecek. Peki, Tunga Sayan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan hakkında merak edilenler.