Tunga Sayan kimdir? 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Tunga Sayan kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonunda heyecan yarın akşam başlıyor. Programda bu yıl performans gösterecek yarışmacılardan biri de Tunga Sayan oldu. Tunga Sayan, fiziksel gücün yanı sıra zekanın da ön planda olacağı yarışmada gönüllüler takımında yer alıyor. Sporla ilgili olan genç isim, basketbol ve futbol ile yakından ilgilenmektedir. Peki, Tunga Sayan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, 2023 Survivor gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler.