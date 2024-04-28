Türkiye’nin erkek isim haritası:Hangi şehirde en çok hangi erkek isimler yaygın? Listeye yalnızca 6 isim girebildi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki nüfusun yüzde 26'sını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Toplam çocuk sayısının 22 milyon 206 bin 34 olduğu belirtildi. Her yeni doğan erkek bebek için birbirinden farklı binlerce isim seçeneği bulunurken bazı isimler var ki zirveden hiç düşmüyor. O illerle bütünleşmiş isimler her yeni doğana veriliyor. 81 ilde en çok kullanılan isimler haritası yayınlandı. Peki Hangi şehirde en çok hangi erkek isimleri kullanılıyor?