Haberler
Keşfet
Türkiye’nin erkek isim haritası:Hangi şehirde en çok hangi erkek isimler yaygın? Listeye yalnızca 6 isim girebildi!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 01:46
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
01:46
Türkiye’nin erkek isim haritası:Hangi şehirde en çok hangi erkek isimler yaygın? Listeye yalnızca 6 isim girebildi!
81 il genelinde TÜİK tarafından 2023 verilerine göre Türkiye'nin erkek isim haritası yayınlandı. Yayınlanan erkek isim haritasına göre bazı isimler yüz yıllar geçse de 81 ilde yaygınlığını korumaya devam ediyor. Peki sizin şehrinizde en çok kullanılan erkek ismi hangisi? Sizin isminiz hangi şehirde yaygın? İşte Türkiye'nin erkek isim haritası