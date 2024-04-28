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Haberler Keşfet Türkiye’nin erkek isim haritası:Hangi şehirde en çok hangi erkek isimler yaygın? Listeye yalnızca 6 isim girebildi!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 01:46 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 01:46

Türkiye’nin erkek isim haritası:Hangi şehirde en çok hangi erkek isimler yaygın? Listeye yalnızca 6 isim girebildi!

81 il genelinde TÜİK tarafından 2023 verilerine göre Türkiye'nin erkek isim haritası yayınlandı. Yayınlanan erkek isim haritasına göre bazı isimler yüz yıllar geçse de 81 ilde yaygınlığını korumaya devam ediyor. Peki sizin şehrinizde en çok kullanılan erkek ismi hangisi? Sizin isminiz hangi şehirde yaygın? İşte Türkiye'nin erkek isim haritası

Türkiye’nin erkek isim haritası:Hangi şehirde en çok hangi erkek isimler yaygın? Listeye yalnızca 6 isim girebildi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki nüfusun yüzde 26'sını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Toplam çocuk sayısının 22 milyon 206 bin 34 olduğu belirtildi. Her yeni doğan erkek bebek için birbirinden farklı binlerce isim seçeneği bulunurken bazı isimler var ki zirveden hiç düşmüyor. O illerle bütünleşmiş isimler her yeni doğana veriliyor. 81 ilde en çok kullanılan isimler haritası yayınlandı. Peki Hangi şehirde en çok hangi erkek isimleri kullanılıyor?

Türkiye’nin erkek isim haritası:Hangi şehirde en çok hangi erkek isimler yaygın? Listeye yalnızca 6 isim girebildi!

BÜYÜK ŞEHİRLERDE EN ÇOK O İSİM KULLANILIYOR!

En yaygın isimler listesinin zirvesinde "MEHMET" ismi yer alıyor. Mega kentte ve İzmir'de en yaygın isim Mehmet oldu.

İkincilik Mustafa'da . Başkent'in en yaygın ismi Mustafa.

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Türkiye’nin erkek isim haritası:Hangi şehirde en çok hangi erkek isimler yaygın? Listeye yalnızca 6 isim girebildi!

81 İL, 6 İSİM

81 ilin isim haritası sonucu şaşırttı. 81 il genelinde en yaygın 6 erkek ismi bulunuyor. Liste şöyle:

Mehmet

Mustafa

Yusuf

Ali

Ahmet

Murat

Türkiye’nin erkek isim haritası:Hangi şehirde en çok hangi erkek isimler yaygın? Listeye yalnızca 6 isim girebildi!

MARMARA'DA MEHMET ZİRVEDE!

İstanbul - Mehmet

Tekirdağ - Mehmet

Edirne - Mehmet

Kırklareli - Mehmet

Balıkesir - Mehmet

Çanakkale - Mehmet

Bursa - Mehmet

Bilecik - Mehmet

Sakarya - Mustafa

Kocaeli - Mustafa

Yalova – Mehmet

Türkiye’nin erkek isim haritası:Hangi şehirde en çok hangi erkek isimler yaygın? Listeye yalnızca 6 isim girebildi!

EGE BÖLGESİ'NDE TEK İSİM ZİRVEDE!

İzmir- Mehmet

Manisa -Mehmet

Aydın -Mehmet

Denizli -Mehmet

Muğla -Mehmet

Afyonkarahisar -Mehmet

Kütahya -Mehmet

Uşak -Mehmet

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